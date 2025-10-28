Вторник, 28 Октября 2025 10:50

АрмИнфо. Призыв к союзу или альянсу с какой-либо международной организацией или другим государством нем может считаться преступлением - это еще одно проявление двойных стандартов и предвзятого и избирательного правосудия. Об этом написала на своей странице в Фейсбук написала эксперт по конституционному праву Гоар Мелоян, касаясь нового обвинения, предъявленного мэру Гюмри Вардану Гукасяну.

"Если призыв или предложение о союзе с Россией квалифицированы следственным органом как призыв к отказу от суверенитета Республики Армения и в отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна возбуждено уголовное дело по статье 422 УК РА (Публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя), то по той же логике любой призыв к вступлению в Евросоюз или принятый в этом направлении нормативный правовой акт, включая принятие Закона Республики Армения "О начале процесса вступления в Европейский Союз", должен подлежать той же правовой оценке: уголовному преследованию", - заявила Мелоян.

По словам эксперта, очевидно, что вступление Армении в ЕС означает определённую передачу или ограничение суверенитета в пользу институтов Евросоюза. Она добавила, что более того, при этой "юрисдикции" вступление в Совет Европы было преступлением, поскольку Армения взяла на себя обязательство признать юрисдикцию Европейского суда, ограничив свой суверенитет.

"Или преступлением была ратификация Статута Международного уголовного суда, поскольку Армения приняла на себя юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений, совершённых на её территории. Следовательно, призыв к формированию альянса или союза с какой-либо международной организацией или другим государством не может считаться уголовным преступлением, поскольку членство в любом союзе, альянсе, организации, а зачастую и ратификация международного договора подразумевают определённую уступку суверенитета. Однако, когда правоохранительные органы односторонне используют Уголовный кодекс, применяя его только к политическим оппонентам власти, становится ясно, что в основе этих действий лежат не верховенство права и справедливость, а мотив политической мести", - подытожила Мелоян.

Напомним, что по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Последний арестован сроком на 2 месяца. Позже был также арестован член движения "По- нашему", правозащитник Рубен Мхитарян, и около двух десятков других граждан, задержанных у мэрии Еревана по обвинению в "воспрепятствовании действиям правоохранительных органов". Более того, 26 октября стало известно, что Гукасяну предъявили еще одно обвинение - призыв к отказу от суверенитета за то, что он высказался за вступление в Союзное государство с РФ и Беларусью. Отметим, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".