Вторник, 28 Октября 2025 10:44

АрмИнфо. В Следственном комитете РА завершилось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершенного с использованием многоаспектных, крупномасштабных, заранее спланированных и совместно разработанных преступных схем.

Как передает пресс-служба ведомства, в ходе предварительного расследования были получены фактические данные о том, что Н.П., имея прямой умысел на совершение хищения, разработал преступные схемы для совершения мошенничества как единолично, так и совместно с другими лицами. В частности, члены преступной группы размещали заказы по привлекательным ценам у водителей такси и грузовых перевозок и просили их переводить различные суммы денег на банковские счета других водителей, которые якобы принадлежали им, но на самом деле являлись таксистами, которые, в свою очередь, обналичивали деньги и передавали Н.П., тем самым похищая денежные средства, перечисленные гражданами.

Кроме того, члены преступной группы, обзванивая различных граждан и выдавая себя за поставщиков мяса, затем, предоставляя ложные сведения, похищали также забитый скот, принадлежащий последним.

Общая сумма денежных средств, похищенных у потерпевших членами преступной группы, составила около 10 миллионов драмов. В ходе предварительного расследования в отношении Н.П. возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 255 УК (мошенничество, 105 эпизодов). В отношении последнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено надзорному прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.