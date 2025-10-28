Вторник, 28 Октября 2025 10:29

АрмИнфо. Решением судьи Антикоррупционного суда Армении Вардгеса Саркисяна мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего командующего Армией обороны, генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна была заменена на домашний арест. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук его адвокат Ерем Саркисян.

Заметим, что кадровый военный Микаел Арзуманян находился под арестом с 1 сентября 2022 года. Тогда ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 375 Уголовного кодекса Республики Армения, принятого 18 апреля 2003 года (которая соответствует части 3 статьи 549 действующего УК), в превышении или злоупотреблении властью. Обвинение связано с приказом об отступлении, отданным составу, освободившему высоту "Арега" и прилегающие боевые позиции во время войны 2020 года в Арцахе. В рамках другого уголовного производства, касающегося служебной халатности при организации обороны города Шуши и прилегающих районов, 30 августа Арзуманяну было предъявлено обвинение по части 3 статьи 376 Уголовного кодекса Армении, принятого 18 апреля 2003 года (соответствует части 3 статьи 550 действующего УК - воинская служебная халатность). Оппозиционные политические деятели считают дело в отношении Арзуманяна политически мотивированным.

Напомним, что генерал-лейтенант Микаел Арзуманян возглавил арцахскую армию в один из сложнейших периодов - 27 октября 2020 года, во время 44-дневной войны, сменив на этом посту получившего ранения Джалала Арутюняна. В тот же период ему было присвоено звание генерал­лейтенанта. Он покинул этот пост по собственному заявлению 11 сентября 2021 года.