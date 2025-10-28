Вторник, 28 Октября 2025 10:25

АрмИнфо. В рамках официального визита в Итальянскую Республику Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана».

На площади перед Капитолийским музеем главу государства тепло встретил мэр города Рим Роберто Гуальтьери.

Здесь состоялось литературно-музыкальное выступление мастеров культуры и искусств Туркменистана.

По завершении выступления слово было предоставлено мэру города Рим Роберто Гуальтьери.

Мэр поприветствовав Президента Туркменистана и участников церемонии отметил, что на Капитолийском холме, где тысячелетиями формировалась история Рима, проходит важное событие – открытие археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана», и подчеркнул, что это масштабное мероприятие, которое продлится до апреля 2026 года, является своеобразным мостом, соединяющим культурное наследие Центральной Азии с истоками европейской цивилизации.

Затем слово было предоставлено Президенту Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил участников церемонии с открытием археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана» в городе Рим и выразил уверенность, что прекрасные образцы древних артефактов, обнаруженных на археологических памятниках Туркменистана и хранящихся в музеях страны, вызовут большой интерес.

Было отмечено, что сотрудничество между Туркменистаном и Итальянской Республикой плодотворно развивается, а культурные связи занимают особое место. Богатый опыт и традиции добрососедства, накопленные в культурной сфере, способствуют расширению отношений в этом направлении, стимулированию интереса к истории, культуре и искусству двух стран. Одним из эффективных инструментов продвижения межгосударственного сотрудничества в гуманитарной сфере является проведение культурных мероприятий в дружественных государствах.

Проведение археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана» в городе Рим Итальянской Республики в год широкого празднования 30-летия нейтралитета Туркменистана имеет особое значение, отметил глава государства, подчеркнув, что ясные цели, вытекающие из политики нейтралитета нашей страны, вносят большой вклад в укрепление дружественных отношений между народами мира, дальнейшее развитие культурного сотрудничества.

С полным текстом выступления Президента Сердара Бердымухамедова на открытии археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана» можно ознакомится по ссылке https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/1706

В заключение глава государства сердечно поздравил участников церемонии с открытием археологической выставки «Древние цивилизации Туркменистана», пожелав всем крепкого здоровья и творческих успехов.

Затем Президент Туркменистана торжественно открыл выставку, перерезав символическую ленту.

Данная выставка является ярким результатом многолетнего сотрудничества Туркменистана и Италии в области археологии и охраны культурного наследия.

В ходе церемонии были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Капитолийским управлением культурного наследия Италии, Меморандум о взаимопонимании между Музеем изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши Великого и Капитолийским управлением культурного наследия Италии.