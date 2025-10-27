Понедельник, 27 Октября 2025 23:32

АрмИнфо.Первый прямой рейс из Еревана в Бари состоялся 26 октября после двухлетних переговоров между Арменией и Италией. Об этом сообщает посольство Армении в Италии.

"Рейс Ереван-Бари представляет собой гораздо больше, чем просто авиасообщение - это мост между двумя народами, двумя культурами и двумя экономиками. Новый маршрут создаст возможности для торговли, туризма, академического и культурного сотрудничества", - говорится в сообщении посольства Армении в Италии, при этом отмечается, что переговоры были инициированы армянской дипмиссией.

В церемонии перерезания ленты в аэропорту Бари принял участие почетный консул Армении в Бари Дарио Тимурян. За день до рейса почетный консул Армении встретился с президентом аэропортов Апулии Антонио Марией Вазиле. Стороны обоюдно приветствовали запуск нового маршрута, подчеркнув его ценность в продвижении туристических, культурных и торговых связей между Арменией и южным регионом Италии, провинцией Апулия.

"В знак благодарности и дружбы президенту Василе было преподнесено произведение искусства, имеющее исключительную символическую ценность: картина Патрисии Позиллипо, изображающая древний пергаментный документ 991 года, хранящийся в Бари. Это древнейший армянский письменный документ, обнаруженный в Италии, историческое свидетельство тысячелетних культурных и духовных связей между Арменией и Апулией", - отмечается в сообщении посольства Армении. -