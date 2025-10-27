Понедельник, 27 Октября 2025 23:26

АрмИнфо.Любое государство мира в целях обороны в первую очередь должно иметь боеспособную армию - это должен понять "верховный главнокомандующий", потерпевший поражение, сдавший территории и закрывший страницу Арцаха. Так экс-замминистра обороны Армении, республиканец Артак Закарян отреагировал на заявление армянского премьера в парламенте страны о том, что страна в первую очередь должна иметь оборонаспособную, а не боеспособную армию.

Как заметил Закарян, Вооружённые силы обороняющегося государства должны быть способны решать боевые задачи, что по его словам, является решающим элементом боеготовности войск и важнейшим условием достижения победы. "Более того, боеспособность также необходима для защиты территориальной целостности страны, безопасности, достоинства и суверенитета армянского народа. Таким был один из главных принципов правительства третьего президента Армении Сержа Саргсяна. А победы, которые воображает правительство Пашиняна, в действительности - потери и поражения армянского народа", - считает эск-замминистра.

Касаясь самого термина, Закарян пояснил, что обороноспособность под собой также подразумевает уровень готовности страны к внешней агрессии. Это, в свою очередь, как заметил бывший замминистра обороны, складывается как из боеспособности армии, так и из материально-технических, экономических, людских ресурсов и морально­психологического состояния общества, которые данная страна способна мобилизовать для достижения поставленных целей. "Помимо перечисленного, обороноспособность государства зависит также от проводимой внешней и внутренней политики, территориальных особенностей, состояния гражданской обороны, структуры экономики, отношений с союзными государствами, уровня технологической и киберготовности, информационной безопасности и многих других факторов", - добавил Закарян.

Однако, он обратил внимание, что в сложившейся сегодня ситуации, а именно в связи с деструктивной политикой Никола Пашиняна и правящей партии "Гражданский договор", боевые задачи, стоящие перед Вооруженными силами Республики, многократно усложнились. "В результате политики, проводимой премьер-министром Армении, возникла необходимость заняться вопросами повышения боеспособности ВС страны, развития их возможностей и навыков, организации превентивной и эффективной обороны военно-техническим оснащением на узком географическом пространстве, а также повышения их боеготовности к антитеррористическим действиям ", - пояснил Закарян.

Экс-замминистра выразил убеждение, что все эти вопросы будут решены после смены власти в Армении. В заключении он напомнил, что на внеочередных выборах 20 июня 2021 года, в обмен на голоса, под фальшивым лозунгом "Мы остановили войну", правящая партия "продала" армянскому народу трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. "На выборах же 7 июня 2026 года, снова в обмен на голоса, под блефом "Мы принесли мир", они попытаются "продать" вашингтонское соглашение от 8 августа. Детали его реализации, насколько бы неясными они ни были, могут быть опасны с точки зрения регионального развития и обстановки безопасности в нашей стране", - резюмировал Закарян.

Напомним, что сегодня, на бюджетных слушаниях в парламенте, премьер-министр Армении заявил, что необходимо заменить концепцию боеспособной армии на концепцию обороноспособной армии. То есть, как пояснил Пашинян, армия должна быть готовой защитить территориальную целостность, суверенитет страны и безопасность граждан. Помимо этого, ранее премьер заявил о сокращении срока обязательной военной службы с 2 до 1,5 года. Эксперты и политические оппоненты Пашиняна заявили, что решение не исходит из стремления добиться положительных изменений в армии, а является хорошо продуманным предвыборным шагом правящей партии. Помимо этого, таким образом, премьер Пашинян пытается дальше продвигать свою ложную повестку мира с Азербайджаном.