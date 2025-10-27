Понедельник, 27 Октября 2025 17:55

АрмИнфо. Между министерствами иностранных дел Армении и Вьетнама состоялись политические консультации под руководством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Мнацакана Сафаряна и заместителя министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхи Тху Ханг.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня двусторонних отношений, включая взаимные визиты высокого уровня, взаимопомощь в рамках международных организаций, а также расширение сотрудничества в сферах торговли, технологий, инноваций, образования и культуры.

Собеседники затронули последние региональные события на Южном Кавказе и в Юго-Восточной Азии, в том числе достигнутые между Арменией и Азербайджаном Вашингтонские соглашения. Была достигнута договоренность по вопросам, представляющим взаимный интерес, обмену информацией о предстоящих международных мероприятиях в двух странах, а также дальнейшему взаимопомощи на многосторонних площадках сотрудничества и совместной работе по укреплению договорно-правовой базы.

В ходе визита в Ханой Мнацакан Сафарян также встретился с заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама, сопредседателем армяно-вьетнамской межправительственной комиссии Фан Тхи Тхань. Обсуждались вопросы проведения второго заседания Межправительственной комиссии, пути расширения товарооборота между двумя странами, а также инициативы, связанные с активизацией связей между деловыми кругами. Были затронуты возможности сотрудничества в сфере туризма.