|Запущен прямой рейс между Ереваном и Бари
|Глава МИД Армении: С Азербайджаном обсуждается вопрос очередности проведения встречи в формате "3+3"
|Экс-замминистра обороны Армении: Любое государство должно иметь боеспособную армию для собственной обороны
|Армения готовится к историческому дебюту на Кубке мира по пиклболу 2025
|Армения и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
|Мирзоян: Эрдоган и Алиев приглашены на саммит Европейского сообщества в Ереване
|Омбудсмен Армении и представители IRZ отметили опасную тенденцию увеличения случаев разжигания ненависти в Армении
|Одного из адвокатов мэра Гюмри не допустили к Гукасяну - заявление
|Азербайджан и Грузия не приедут на "Евронест" в Ереван
|Арарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и Турцией
|Глава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и Баку
|В МВД Армении заявили об обязательности езды на зимних шинах по дорогам республики с 15 ноября
|Депутат НС: еще есть время для полноценного раскрытия теракта, совершенного 27 октября 1999 года
|Глава добровольческого союза "Еркрапа" не видит угрозы для безопасности Армении в решении сократить срок службы в армии
|Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
|Пашинян заявил о замене концепции боеспособной армии концепцией армии, готовой к обороне
|Замглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью
|"Крылья единства": 27 октября - тяжелый урок, показавший, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словом
|В Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кг
|Пашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с Азербайджаном
|Бизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народа
|Пашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузов
|Мэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствами
|Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
|В Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 года
|В 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослых
|Главы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничества
|В Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства
|Бунт в УИУ "Артик" урегулирован, ситуация под контролем
|Министр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных карт
|Архиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событий
|Министр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене
|Депутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характер
|Правозащитник: "Обряд" в Ованнаванке станет величайшим грехом и испытанием
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Омбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявление
|РПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства
|Глава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой
|Саркис Саркисян, который должен был совершить 26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган в тот же день
|Вице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер
|Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
|Предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА
|Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
|В аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды
|Высший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силой
|В отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НС
|Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу
|Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом
|Глава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерства
|Посол Армении встретился с новым главой СГБ Грузии
|Армен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РА
|Камо Саркисян стал членом КРОУ РА
|У меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана Асатрян
|Idram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежей
|Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>
|В результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- Минздрав
|Общине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском парке
|Спикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из Армении
АрмИнфо. Между министерствами иностранных дел Армении и Вьетнама состоялись политические консультации под руководством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Мнацакана Сафаряна и заместителя министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхи Тху Ханг.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня двусторонних отношений, включая взаимные визиты высокого уровня, взаимопомощь в рамках международных организаций, а также расширение сотрудничества в сферах торговли, технологий, инноваций, образования и культуры.
Собеседники затронули последние региональные события на Южном Кавказе и в Юго-Восточной Азии, в том числе достигнутые между Арменией и Азербайджаном Вашингтонские соглашения. Была достигнута договоренность по вопросам, представляющим взаимный интерес, обмену информацией о предстоящих международных мероприятиях в двух странах, а также дальнейшему взаимопомощи на многосторонних площадках сотрудничества и совместной работе по укреплению договорно-правовой базы.
В ходе визита в Ханой Мнацакан Сафарян также встретился с заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама, сопредседателем армяно-вьетнамской межправительственной комиссии Фан Тхи Тхань. Обсуждались вопросы проведения второго заседания Межправительственной комиссии, пути расширения товарооборота между двумя странами, а также инициативы, связанные с активизацией связей между деловыми кругами. Были затронуты возможности сотрудничества в сфере туризма.
|Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
|Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
|Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
|В Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
|Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти