АрмИнфо. . Армения пригласила президентом Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева на саммит Европейского сообщества, который пройдет в мае в Ереване. Об этом 27 октября в беседе с журналистами в парламенте Армении заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что между сторонами была вражда, были жертвы, с обеих стороны были жертвы, теперь идет процесс примирения. Мирзоян констатировал, что многие страны и народы мира пришли через это. "Стоит цель установить добрососедские отношения. Должны мы сделать шаги или нет? Почему мы с трудом представляем визит в Армению президента Эрдогана? Сегодня сложно представить визит Пашинян в Азербайджан, но мы идем по этому пути. Однажды такая ситуация будет", - отметил Мирзоян.

Напомним, что VIII саммит Европейского политического сообщества состоится в Армении 4 мая 2026 года. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, он официально пригласил в Ереван своих ведущих коллег из стран-участниц.

Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) - межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Марконом в мае 2022 года. Цель проекта Макрона - предоставить платформу для координации политики всех европейских стран и способствовать политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента, в частности, в связи с энергетическим кризисом. В Европейское политическое сообщество вошли также страны не являющиеся членами ЕС, такие как Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения.

Впервые о том, что Армения собирается провести у себя это мероприятие, общественность узнала от главы МИД России Сергея Лаврова. На встрече в Российско-Армянском Университете в Ереване Лавров сообщил, что российская сторона на переговорах с армянскими коллегами дала оценку данной затее. Министр выразил надежду, что эта оценка она понятна и будет воспринята с уважением, как РФ с уважением воспринимает действия партнеров и союзников в рамках СНГ и ОДКБ. Дело в том, что саммит изначально был инициирован в качестве формата с участием европейских членов ОБСЕ, кроме России и Беларуси. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, одно это обстоятельство уже указывает на то, ради чего данное сообщество создавалось.

Премьер-министр Армении с 2022 года регулярно участвует в саммитах Европейского политического сообщества. Именно на первом саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в Праге 6 октября 2022 года, в результате организованной Францией и Европейским союзом встречи Армения и Азербайджан впервые договорились о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга на основе Алма- Атинской декларации, что означало признание Арцаха частью Азербайджана.