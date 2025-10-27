Понедельник, 27 Октября 2025 17:35

АрмИнфо. Конец 2025 года обещает много сюрпризов, если вы будете платить через приложение Idram&IDBank — несколько акций, которые принесут вам много idcoin, уже в пути.

В течение осени — до 30 ноября 2025 года включительно — оплачивая счета через приложение Idram&IDBank в кафе, ресторанах и барах, вы будете получать до 1% мгновенных idcoin-ов, а каждый день с 12:00 до 15:00 — до 10% мгновенных idcoin-ов. В рамках акции одному клиенту предоставляется максимум 10 000 idcoin-ов (после уплаты налогов) в течение календарного месяца.

Подробнее об акции можно узнать здесь.

В рамках второй акции, которая продлится до 31 декабря 2025 года, оплачивайте в указанных барах по пятницам, субботам и воскресеньям и получайте до 20% мгновенных idcoin-ов (после уплаты налогов). В рамках акции одному клиенту предоставляется максимум 10 000 idcoin-ов (после уплаты налогов) в течение календарного месяца.

Если вы ещё не являетесь клиентом IDBank, успейте скачать приложение, синхронизировать счета и, помимо использования этих возможностей, получить 1000 idcoin до окончания этих акций.

Ваши накопленные idcoin-ы можно использовать для QR оплаты покупок через приложение Idram&IDBank в более чем 25 000 торговых точках по всей Армении. Напоминаем: 1 idcoin = 1 драм. idcoin предоставляется IDBank.