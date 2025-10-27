Понедельник, 27 Октября 2025 16:20

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян и руководитель отдела проектов Армении и Казахстана Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ) Татьяна Бовкун и координатор программ ереванского офиса IRZ Нелли Тумасян на встрече в Ереване коснулись современных вызовов в сфере защиты прав человека в Армении, в частотности, опасного роста случаев разжигания ненависти, дискриминации и проявлений нетерпимости.

Как сообщили в пресс-службе офиса Защитника прав человека (ЗПЧ), омбудсмен и представители IRZ обсудили также вопросы, касающиеся защиты прав лиц, находящихся в уголовно-исполнительных и психиатрических учреждениях, лиц с ограниченными возможностями, детей, религиозных и национальных меньшинств.

Кроме того, стороны коснулись проблемы применения полицией непропорциональной силы и защиты прав насильственно перемещенного населения из Арцаха. В ходе встречи особое внимание было уделено проблеме распространения искаженных представлений о мандате защитника и содержании прав человека, которые часто не соответствуют современным международным стандартам. В завершении встречи стороны подтвердили приверженность продолжению сотрудничества и его дальнейшего углубления.