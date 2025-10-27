Понедельник, 27 Октября 2025 16:10

АрмИнфо. Адвокат мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Арнольд Варданян, заявил, что сегодня, 27 октября, ему не позволили войти в уголовно- исправительное учреждение "Ереван Кентрон" и встретиться со своим подзащитным. В заявлении адвоката, распространенное также пресс-службой мэрии Гюмри, подчеркивается, что у него на руках имеется письменная договоренность, выданная Варданом Гукаяном, которая подтверждает его полномочия в представлении интересов мэра в рамках дела "о конфискации имущества незаконного происхождения". Помимо этого, как добавил Варданян, ранее, 25 октября он уже посещал в СИЗО "Ереван Кентрон" Гукасяна в качестве защитника во время допроса Вардана Гукасяна, в присутствии заместителя начальника Управления по расследованию общеуголовных и избирательных преступлений Главного следственного управления Следственного комитета Армении Гагика Аракеляна и другого адвоката Заруи Постанджян.

"Между тем, сегодня, со слов этого же следователя, на основании направленного заявления о причинах моего прибытия в УИУ "Ереван Кентрон", представителем аппарата Омбудсмена Армении были представлены доводы о том, что существует основное и дополнительное дело, и якобы я не вовлечен в основное дело. Именно по этой причине мне не был разрешен доступ к моему клиенту", - пояснил адвокат. Однако Варданян считает, что представленная аргументация необоснованна и незаконна, учитывая, что ему была разрешена встреча со своим подзащитным в субботу, а также принимая во внимание наличие справки от органа, осуществляющего уголовное производство и доверенности, выданной ему подзащитным на представление его интересов в рамках другого дела.

В связи с вышесказанным адвокат подчеркнул, что произошедшее сегодня утром является грубым нарушением основного права на получение юридической помощи, права на защиту, и нарушением международных принципов, предусмотренных статьями 61 и 64 Конституции Армении.

"В этом ключе в срочном порядке было разослано соответствующее письмо во все ведомства. Однако, как бы абсурдно это не звучало, на горячей линии представителя аппарата Омбудсмена сообщили, что для них приемлемы доводы, представленные УИУ", - резюмировал Варданян.

Напомним, что по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Последний арестован сроком на 2 месяца. Позже был также арестован член движения "По- нашему", правозащитник Рубен Мхитарян, и около двух десятков других граждан, задержанных у мэрии Еревана по обвинению в "воспрепятствовании действиям правоохранительных органов".

Отметим, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".