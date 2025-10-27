Понедельник, 27 Октября 2025 16:07

АрмИнфо. Делегация Милли Меджлиса Азербайджана не примет участие в 12-й пленарной сессии Ассамблеи Евронест, которая пройдет 28-30 октября в Ереване. Об этом AПA сообщил руководитель азербайджанской делегации в "Евронест" Таир Миркишили.

По его словам, документы и заявления Европейского парламента, составляющие половину деятельности ПА"Евронест", противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. О каких документах идет речь, не разъясняется.

В мероприятии не примет участия и грузинская сторона. Как сообщают грузинские СМИ, председатель комитета парламента Грузии по европейской интеграции Леван Махашвили обратился с письмом к парламентской ассамблее "Евронест", расценив действия структуры вызывающем серьёзную обеспокоенность из-за их несоответствия основополагающим принципам и целям учредительного акта Ассамблеи и Совместной декларации Пражского саммита "Восточного партнёрства". По его словам, многосторонний диалог, который ранее широко поддерживался участниками Ассамблеи, к сожалению, остался в прошлом.

"Преднамеренно искажённые и ложные политические заявления всё чаще становятся частью деятельности тех европейских парламентариев, которые в Грузии, вместо фактов, доказательств и воли грузинского народа, отдают предпочтение своим политическим партнёрам, осуждённым за преступления. Грузинское общество стало свидетелем того, как эти европейские парламентарии присоединялись к протестным акциям перед зданием парламента Грузии, что выходит за рамки парламентской дипломатии. Некоторые члены делегации Европарламента в ассамблее "Евронест делали заявления, которые поощряли общественные беспорядки, радикализацию и насилие в нашей стране. Кроме того, резолюции и отчёты Европарламента и ассамблеи "Евронест" по Грузии продолжают игнорировать демократически выраженную волю грузинского народа.

Мы также глубоко обеспокоены решением европейских парламентариев пригласить на пленарное заседание под видом "гражданского общества" лиц, которые участвовали или поддерживали отказ от признания выборов, подрыв легитимных демократических институтов и недавние попытки свержения власти в Грузии", - отметил он, добавив, что тот факт, что большинство стран-партнёров не участвует в пленарной сессии парламентской ассамблеи "Евронест", должен стать серьёзным сигналом о том, что нынешний подход Европарламента является ошибочным. С его слов, учитывая всё вышесказанное, делегация парламента Грузии воздержится от участия в 12-й пленарной сессии парламентской ассамблеи в Ереване.

28- 30 октября в Ереване пройдет 12-ая пленарная сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства ("Евронест"), а также заседания бюро и комитетов. Заседания комитетов ПА "Евронест" по политике, правам человека и демократии и экономической интеграции, сближению законодательства и согласованию с политикой ЕС состоятся 28 октября. В тот же день пройдут заседания комитетов по социальным вопросам, занятости, образованию, культуре, гражданскому обществу и энергетической безопасности. 29 октября в зале заседаний НС состоится открытие 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест".