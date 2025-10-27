Понедельник, 27 Октября 2025 15:15

АрмИнфо. Согласно результатам трех кварталов 2025 года, опубликованным Комитетом по государственным доходам, Ардшинбанк снова стал крупнейшим налогоплательщиком по прямым налогам Армении, перечислив в госказну 32.3 млрд драмов.

Включая 2 млрд драмов косвенных налогов и прочих налогов и сборов, общие налоговые выплаты Ардшинбанка составили 34.3 млрд драмов, в том числе 2.4 млрд драмов налоговых поступлений от Ардшининвестбанка, который 21 апреля 2025 года объединился с Ардшинбанком.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комитетом по государственным доходам Республики Армения за 9 месяцев 2025 года.

Ардшинбанк также занимает первое место среди армянских банков по объему общих налоговых поступлений. В годовом разрезе Ардшинбанк увеличил отчисления в бюджет в 4 раза, что позволило ему с 24-й позиции подняться сразу на 5-ю и войти в ТОП-5 списка 1000 крупных налогоплательщиков Армении. Отметим, что Ардшинбанк обеспечил значительный рост выплат в госказну как по налогу на прибыль, так и по подоходному налогу.

«Мы рады сообщить, что продолжаем добиваться роста на пути обеспечения клиентоориентированной и прозрачной деятельности банка, оставаясь верными нашей приверженности росту и стабильности экономики Армении», — заявил Гарегин Геворкян, финансовый директор банка.

Так из сделанных банком перечислений в бюджет 25.7 млрд драмов выплачено по налогу на прибыль и 6.6 млрд драмов - по подоходному налогу, из которых 1.8 и 0.4 соответсвенно Ардшининвестбанком. В годовом разрезе перечисления в госказну по налогу на прибыль увеличились в 7 раз, а по подоходному налогу - в 2 раза. Таким образом, среди пятерки лидеров налогообложения на долю Ардшинбанка приходится 17%.

Об Ардшинбанке

Напомним, что Ардшинбанк является ведущим банком в Армении, предлагающим диверсифицированные универсальные банковские услуги, включая розничные и коммерческие банковские услуги, инвестиционно-банковские услуги, а также решения для частного сектора. У Банка почти 570 000 клиентов, которых обслуживают более 2300 сотрудников, а также обширная географическая сеть с 72 филиалами, поддерживаемая комплексной платформой мобильного и онлайн-банкинга. Ардшинбанк является единственной компанией в Армении, которой присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств, с рейтингом на уровне суверена: S&P Global Ratings (BB- (Стабильный)), Moody's (Ba3 (Стабильный)) и Fitch (BB) - (Стабильный)). Банк также является единственной компанией из Армении, которая выпустила публичные еврооблигации формата RegS/144A на международных рынках капитала.