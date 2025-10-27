Понедельник, 27 Октября 2025 13:49

АрмИнфо. Председатель комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян считает, что еще есть время для полноценного раскрытия террористического акта, совершенного 27 октября 1999 года. Об этом он заявил сегодня журналистам в мемориальном комплексе воинских захоронений "Ераблур".

Депутат подчеркнул, что и власти, и общественность страны неоднократно заявляли о необходимости раскрытия преступления как можно быстрее. По его словам, в рамках данного дела есть важные свидетели, которые находятся за пределами страны и не были допрошены. Причем их допрос, как сказал депутат, может иметь решающее значение для раскрытия дела.

"Нам предстоит проделать большую работу по раскрытию событий 27 октября. Генеральный прокурор во время избрания заявила, что раскрытие событий 27 октября должно быть делом чести для всех нас. Правоохранительные органы обязаны раскрывать подобные сложные дела, чтобы иметь возможность предотвращать возможное развитие событий в будущем", - заключил Кочарян.

Напомним, что сегодня исполняется 26 лет со дня преступления, совершенного 27 октября 1999 года. 27 октября 1999 года группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер- министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна. В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, некоторое время работавший на телевидении Армении, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр- Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд РА оставил приговор в силе.