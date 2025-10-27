Понедельник, 27 Октября 2025 12:39

АрмИнфо. Когда власть превращается в тоталитарную систему, государство лишается своего содержания. Так лидер партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц прокомментировал проведение в монастыре Ованаванка воскресной литургии лишенным сана священнослужителем, которое прошло под патронажем действующих властей Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как подчеркнул Суренянц, это фактически сектантское собрание стало ярким индикатором политического поведения государственной власти, которое показало суть нынешней модели: Пашинян ставит себя выше закона и институтов. По его словам, жутко представить, что глава государства участвует в незаконном собрании, становясь "архитектором" опасного прецедента.

"Отец Арам Асатрян объявлен низложенным священником, а проведенная им литургия не была признана Церковью. Пашинян своим присутствием фактически узаконил беззаконие подтвердив, что политическая целесообразность для него важнее конституционного порядка. Такое поведение еще раз подтвердило сформировавшуюся логику власти: когда институт не подчиняется, он подвергается делегитимации или давлению", - заметил Суренянц.

Как результат, по словам политолога, армянское общество становится свидетелем процесса институционального демонтажа, целью которого является установление полного контроля со стороны властей. Однако он обратил внимание, что несмотря на использование административных и пропагандистских ресурсов, в Ованаванке собралось максимум несколько сотен человек. По словам Суренянца, это красноречивый показатель реальной политической опоры власти. "Это означает, что антицерковная политика, которую пытаются представить как идеологическое направление, не имеет общественной легитимности. Власть действует без социальной опоры, ценностной, основываясь только на административном давлении и манипуляции СМИ. В подобной ситуации разумная власть отказалась бы от своей политики, но этот урок не для Пашиняна", - обратил внимание Суренянц.

В связи с этим политик напомнил, что ранее премьер-министр на своей странице в Фейсбук, по сути, объявил о новом этапе своей политической программы, суть которой заключается в установлении полного контроля над Первопрестольным Святым Эчмиадзинем, то есть над ААЦ. В частности, как напомнил Суренянц, армянский премьер заявил, что "литургия в Ованаванке будет символизировать начало практического этапа освобождения святыни - Первопрестольного Святого Эчмиадзина".

Политик уверен, что таким образом премьер-министром формируется система власти сектантского характера, основанная не на идеях, а на подчинении и контроле. По словам Суренянца, эта система основана на трех компонентах: внешней поддержке - Запада, Турции и Азербайджана, пассивности общественного сопротивления и постоянном применении правящим режимом репрессивного давления.

"Фактически формируется модель власти, которая стремится расширить государственный контроль, охватив все сферы жизни. Если оппозиция не сформулирует свои асимметричные контрмеры и не сможет повысить политическую субъектность общества, то так называемый "практический этап" Пашиняна может перерасти в арест Католикоса всех армян Гарегина Второго и организованный репрессивный "рейд" против Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Ведь когда власть превращается в тоталитарную систему, государство лишается своего содержания", - резюмировал Суренянц.

Напомним, что интервью Степана Асатряна Общественному телевидению о принуждении к участию в митингах оппозиции стало основанием для ареста главы Арагацотнской епархии ААЦ Мкртича Прошяна и настоятель монастыря Сурб Геворг, отца Гарегина Арсеняна, а также задержании более одного десятка священнослужителей этой епархии. Примечательно, что о принуждении Католикосом всех армян присутствовать священнослужителей на митинге Асатрян заговорил только после того, как действующая власть развернула антицерковную кампанию. Он пояснил причину своего молчания ранее существовавшей в церкви "атмосферы страха".

21 октября решением Католикоса Всех Армян Арам Асатрян был лишен сана. Расстриженный священнослужитель Степан Асатрян назвал свое низложение незаконным и заявил о намерении продолжить службу в Ованаванке. В качестве оправдания своего непослушания он повторил словам Никола Пашиняна о том, что "лишенный сана Католикос не может лишить его сана, и что Католикос не может жить семейной жизнью и иметь детей". Данное его заявление было поддержано властями Армении во главе с премьером Пашиняном. Последний лично принял участие в литургии, проведенной Степаном Асатряном 26 октября в Ованаванке. Более того, в литургии, участвовали представители правящей партии "Гражданский договор", министры, губернаторы областей страны, главы общин и чиновники разных уровней. К монастырю были стянуты большие силы полиции. Более того, правоохранители в гражданском, не пускали тех прихожан в церковь, которые пытались заявить о незаконности службы. Одного такого гражданина с применением грубой силы вывели из монастыря. Более того, некоторые активисты власти проявили агрессию в отношении журналистов, освещающих мероприятие на месте.