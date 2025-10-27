Arminfo.info


 Понедельник, 27 Октября 2025 12:39
Алине Григорян

Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания

Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания

АрмИнфо. Когда власть превращается в тоталитарную систему, государство лишается своего содержания. Так лидер партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц прокомментировал проведение в монастыре Ованаванка воскресной литургии лишенным сана священнослужителем, которое прошло под патронажем действующих властей Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как подчеркнул Суренянц, это фактически сектантское собрание стало ярким индикатором политического поведения государственной власти, которое показало суть нынешней модели:  Пашинян ставит себя выше закона и институтов. По его словам, жутко представить, что глава государства участвует в незаконном собрании, становясь "архитектором" опасного прецедента.

"Отец Арам Асатрян объявлен низложенным священником, а проведенная им литургия не была признана Церковью. Пашинян своим присутствием фактически узаконил беззаконие подтвердив, что политическая целесообразность для него важнее конституционного порядка. Такое поведение еще раз подтвердило сформировавшуюся логику власти: когда институт не подчиняется, он подвергается делегитимации или давлению", - заметил Суренянц.

 

Как результат, по словам политолога, армянское общество становится свидетелем процесса институционального демонтажа, целью которого является установление полного контроля со стороны властей. Однако он обратил внимание, что несмотря на использование административных и пропагандистских ресурсов, в Ованаванке собралось максимум несколько сотен человек. По словам Суренянца, это красноречивый показатель реальной политической опоры власти. "Это означает, что антицерковная политика, которую пытаются представить как идеологическое направление, не имеет общественной легитимности. Власть действует без социальной опоры, ценностной, основываясь только на административном давлении и манипуляции СМИ. В подобной ситуации разумная власть отказалась бы от своей политики, но этот урок не для Пашиняна", - обратил внимание Суренянц.

В связи с этим политик напомнил, что ранее премьер-министр на своей странице в Фейсбук, по сути, объявил о новом этапе своей политической программы, суть которой заключается в установлении полного контроля над Первопрестольным Святым Эчмиадзинем, то есть над ААЦ. В частности, как напомнил Суренянц, армянский премьер заявил, что "литургия в Ованаванке будет символизировать начало практического этапа освобождения святыни - Первопрестольного Святого Эчмиадзина".

Политик уверен, что таким образом премьер-министром формируется система власти сектантского характера, основанная не на идеях, а на подчинении и контроле. По словам Суренянца, эта система основана на трех компонентах: внешней поддержке - Запада, Турции и Азербайджана, пассивности общественного сопротивления и постоянном применении правящим режимом репрессивного давления.

"Фактически формируется модель власти, которая стремится расширить государственный контроль, охватив все сферы жизни. Если оппозиция не сформулирует свои асимметричные контрмеры и не сможет повысить политическую субъектность общества, то так называемый "практический этап" Пашиняна может перерасти в арест Католикоса всех армян Гарегина Второго и организованный репрессивный "рейд" против Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Ведь когда власть превращается в тоталитарную систему, государство лишается своего содержания", - резюмировал Суренянц.

Напомним, что интервью Степана Асатряна Общественному телевидению о принуждении к участию в митингах оппозиции стало основанием для ареста главы Арагацотнской епархии ААЦ Мкртича Прошяна и настоятель монастыря Сурб Геворг, отца Гарегина Арсеняна, а также задержании более одного десятка священнослужителей этой епархии.  Примечательно, что о принуждении Католикосом всех армян присутствовать священнослужителей на митинге Асатрян заговорил только после того, как действующая власть развернула антицерковную кампанию. Он пояснил причину своего молчания ранее существовавшей в церкви "атмосферы страха".

21 октября решением Католикоса Всех Армян Арам Асатрян был лишен сана.  Расстриженный священнослужитель Степан Асатрян назвал свое низложение незаконным и заявил о намерении продолжить службу в Ованаванке. В качестве оправдания своего непослушания он повторил словам Никола Пашиняна о том, что "лишенный сана Католикос не может лишить его сана, и что Католикос не может жить семейной жизнью и иметь детей". Данное его заявление было поддержано властями Армении во главе с премьером Пашиняном. Последний лично принял участие в литургии, проведенной Степаном Асатряном 26 октября в Ованаванке. Более того, в литургии, участвовали представители правящей партии "Гражданский договор", министры, губернаторы областей страны, главы общин и чиновники разных уровней. К монастырю были стянуты большие силы полиции. Более того, правоохранители в гражданском, не пускали тех прихожан в церковь, которые пытались заявить о незаконности службы. Одного такого гражданина с применением грубой силы вывели из монастыря. Более того, некоторые активисты власти проявили агрессию в отношении журналистов, освещающих мероприятие на месте. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Армения и Вьетнам провели межмидовские политические консультацииАрмения и Вьетнам провели межмидовские политические консультации
Мирзоян: Эрдоган и Алиев приглашены на саммит Европейского сообщества в ЕреванеМирзоян: Эрдоган и Алиев приглашены на саммит Европейского сообщества в Ереване
Платите в кафе и барах через приложение Idram&IDBank и получайте много idcoin-овПлатите в кафе и барах через приложение Idram&IDBank и получайте много idcoin-ов
Омбудсмен Армении и представители IRZ отметили опасную тенденцию увеличения случаев разжигания ненависти в АрменииОмбудсмен Армении и представители IRZ отметили опасную тенденцию увеличения случаев разжигания ненависти в Армении
Одного из  адвокатов мэра Гюмри не допустили к Гукасяну - заявлениеОдного из  адвокатов мэра Гюмри не допустили к Гукасяну - заявление
Азербайджан и Грузия не приедут на Азербайджан и Грузия не приедут на "Евронест" в Ереван
Арарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и ТурциейАрарат Мирзоян: Надеюсь, в ближайшем будущем мы добьемся существенных результатов в отношениях между Арменией и Турцией
Глава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и БакуГлава МИД РА: Подписанные в Вашингтоне документы без всякого преувеличения можно назвать поворотными в отношениях между Ереваном и Баку
Ардшинбанк – налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогамАрдшинбанк – налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогам
В МВД Армении заявили об обязательности езды на зимних шинах по дорогам республики с 15 ноябряВ МВД Армении заявили об обязательности езды на зимних шинах по дорогам республики с 15 ноября
Депутат НС: еще есть время для полноценного раскрытия теракта, совершенного 27 октября 1999 годаДепутат НС: еще есть время для полноценного раскрытия теракта, совершенного 27 октября 1999 года
Глава добровольческого союза Глава добровольческого союза "Еркрапа" не видит угрозы для безопасности Армении в решении сократить срок службы в армии
Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержанияПолитолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
Пашинян заявил о замене концепции боеспособной армии концепцией армии, готовой к оборонеПашинян заявил о замене концепции боеспособной армии концепцией армии, готовой к обороне
Замглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностьюЗамглавы МИД: Армения намерена подписать Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью
"Крылья единства": 27 октября - тяжелый урок, показавший, что государственность обеспечивается ответственностью, а не словом
В Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кгВ Армении выявлена крупная партия наркотиков весом в 6,5 кг
Пашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с АзербайджаномПашинян заверяет, что именно исход выборов 2026 года предопределит итог мирного процесса с Азербайджаном
Бизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народаБизнесмен Карапетян из изолятора СНБ: Ради сохранения власти эти люди совершили деяния, не виданные за всю историю армянского народа
Пашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузовПашинян: пора делать ответные шаги. Ереван готов к снятию ограничений для азербайджанских грузов
Мэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствамиМэру Гюмри предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствами
Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форумеПрезидент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
В Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 годаВ Армении поминают память жертв теракта 27 октября 1999 года
В 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослыхВ 2026 году в Армении пройдет чемпионат Европы по стрельбе среди взрослых
Главы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничестваГлавы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничества
В Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерстваВ Ереване пройдет 12-ая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства
Бунт в УИУ Бунт в УИУ "Артик" урегулирован, ситуация под контролем
Министр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных картМинистр внутренних дел РА утвердила внешний вид биометрических паспортов и идентификационных карт
Архиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событийАрхиепископ: Просто смешно, чем занимается пропагандистская машина в условиях разворачивающихся в стране опасных событий
Министр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета   ВОЗ  в КопенгагенеМинистр здравоохранения РА примет участие в 75-ой сессии Европейского регионального комитета   ВОЗ  в Копенгагене
Депутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характерДепутат НС: Намерения властей Армении сократить срок военной службы носит предвыборный характер
Правозащитник: Правозащитник: "Обряд" в Ованнаванке станет величайшим грехом и испытанием
Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовностиЭксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
Омбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявлениеОмбудсмен Армении считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни - заявление
РПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководстваРПЦ: Премьер-министр Армении преступает свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства
Глава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультуройГлава МО РА: 2026 год будет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой
Саркис Саркисян, который должен был совершить  26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган  в тот же деньСаркис Саркисян, который должен был совершить  26 октября литургию в Ованнаванке, вызван на допрос в следственный орган  в тот же день
Вице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнерВице-премьер РА: С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер
Армения превращается в полигон, где под лозунгом Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
Предвыборный штаб партии Предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА
Адвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акцииАдвокат: Армянские власти готовы пойти на различные ухищрения для реализации воскресной антицерковной акции
В аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабандыВ аэропортах Армении будут введены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды
Высший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силойВысший духовный совет ААЦ: Решение Первопрестольного Эчмиадзина о низложении священника эксплуатируется правящей силой
В отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НСВ отношениях между Арменией и Уругваем имеется большой нереализованный потенциал - депутаты НС
Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражуДепутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу
Эксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистомЭксперт о фэшн-индустрии: Не образование в моде, а модно быть специалистом
Глава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерстваГлава МИД Армении и чиновник ООН обсудили вопросы поощрения женского лидерства
Посол Армении встретился с новым главой СГБ ГрузииПосол Армении встретился с новым главой СГБ Грузии
Армен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РААрмен Ктоян стал членом Совета Центрального Банка РА
Камо Саркисян стал членом КРОУ РАКамо Саркисян стал членом КРОУ РА
У меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана АсатрянУ меня нет таких планов: Ален Симонян не посетит литургию в Ованаванке, которую проведет лишенный сана Асатрян
Idram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежейIdram объявляет о партнерстве с ведущей мировой криптобиржей Bybit в сфере инновационных платежей
Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>Ален Симонян задается вопросом: как Давид Амбарцумян смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>
В результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- МинздравВ результате ДТП в Тавуше госпитализировано 11 человек- Минздрав
Общине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском паркеОбщине Иджеван возвращена земля лощадью 1500 кв.м., расположенный в городском парке
Спикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из АрменииСпикер парламента Азербайджана рассказала о встрече с коллегой из Армении
Делегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и БельгиюДелегация Совбеза Армении во главе с Арменом Григоряном командирована в Бахрейн и Бельгию
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
IDsalary – Удобный и выгодный инструментIDsalary – Удобный и выгодный инструмент
Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид АнанянЗапланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян
Читать больше



Эксперты
Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержанияПолитолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовностиЭксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
Армения превращается в полигон, где под лозунгом Армения превращается в полигон, где под лозунгом "мира" осуществляется процесс ослабления христианской идентичности - политолог
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
Востоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровнеВостоковед: Приспешницу варварского режима Баку принимают в Ереване на высоком уровне
Читать больше
Комментируемые
Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззаконияПолитолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в АрмениюАзербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-КарсАрмения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроковАналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
В Ереване вновь избит блогер Артур ЧахоянВ Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказПолитик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для АлиеваТоварищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти




Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту КазахстанаПремьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Казахстана