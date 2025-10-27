Понедельник, 27 Октября 2025 12:11

АрмИнфо. Необходимо заменить концепцию боеспособной армии на концепцию армии, готовой к обороне, заявил премьер-министр Никол Пашинян 27 октября на бюджетных слушаниях в парламенте.

<Армия Республики Армения должна быть готовой к обороне. То есть - готовой защитить территориальную целостность, суверенитет РА и безопасность граждан страны>, - сказал он.

Напомним, что 21 октября премьер Никол Пашинян в видеообращении сообщил, что в Армении обязательную службу в армии сократят уже с 1 января 2026 года. "Сегодня у меня было обсуждение с министром обороны, а до этого - с парламентскими коллегами, и мы решили, что закон пораньше вступит в силу - с 1 января 2026 года. Начиная с зимнего призыва 2026 года, срок службы составит полтора года вместо двух", - заявил он. С предложением сократить срок службы выступило в сентябре Минобороны Армении. Планируется, что уменьшение числа срочников компенсируется ростом контрактной службы.

Ранее эксперты и политические оппоненты Пашиняна заявили, что решение не исходит из стремления добиться положительных изменений в армии, а является хорошо продуманным предвыборным шагом правящей партии. Помимо этого, таким образом, премьер Пашинян пытается дальше продвигать свою ложную повестку мира с Азербайджаном. Тем временем, сокращение срочной воинской службы на 6 месяцев означает сокращение числа призывников в этом направлении на 25%, а заявленный министерством обороны рост числа военнослужащих-контрактников не эквивалентен числу сокращаемых. И самое главное - различные представители власти до этого изменения признавали, что существует серьезная проблема с комплектованием ВС. И в этих условиях они идут на неадекватное сокращение армии, отмечали они.