Понедельник, 27 Октября 2025 11:43

АрмИнфо. Делегация Армении во главе с заместителем министра иностранных дел Мнацаканом Сафаряном 25-26 октября в Ханое (Вьетнам) приняла участие в церемонии подписания и конференции высокого уровня первой конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью - "Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью", принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, конференция началась с церемонии подписания конвенции, которую официально подписали высокопоставленные представители около 64 государств, включая ЕС и 12 его государств-членов.

В ходе мероприятия Сафарян выступил с речью, подчеркнув важность Конвенции ООН и активное участие делегации Армении в процессе переговоров по тексту конвенции, в рамках которых армянская сторона подчеркнула важность включения положений, касающихся прав человека, гарантий и условий международного сотрудничества, а также развития потенциала. В этом контексте замглавы МИД Армении сообщил, что в ближайшее время ожидается завершение внутригосударственных процедур Республики Армения для подписания Конвенции. Сафарян также подчеркнул приверженность Армении внесению вклада в международные усилия по институционализации Конвенции.

В рамках конференции параллельно с пленарным заседанием был организован ряд круглых столов и сопутствующих мероприятий, повестка дня которых была сосредоточена на ряде тем, включая внедрение эффективных механизмов международного сотрудничества в практическом применении Конвенции ООН, обмен передовым международным опытом, наращивание потенциала и оказание технической помощи развивающимся странам, защиту женщин и детей от сексуального насилия и другие ключевые вопросы.