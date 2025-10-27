Понедельник, 27 Октября 2025 10:40

АрмИнфо. Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили новое обвинение за поддержку присоединения к союзам с другими государствами. Об этом говорится в заявлении команды адвокатов арестованного мэра Гюмри.

"В течение двух дней правоохранительные органы Армения рассматривают вопрос о возбуждении нового уголовного преследования политического характера в отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

Наконец, в субботу, 25 октября, стало известно, что более чем за месяц до этого, 16 и 23 сентября 2025 года, в отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна было принято решение о возбуждении нового уголовного преследования за высказывания им во дворе Антикоррупционного суда РА мнения о вступлении Армении в союз с другими странами, "квалифицировав" их как публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения (по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса РА)", - говорится в распространенном заявлении защиты ранее арестованного мэра Гюмри.

В этом ключе адвокаты выразили убеждение, что данное обвинение не имеет никакой связи со статьей 422 Уголовного кодекса Республики Армения и является лишь проявлением политического преследования по следующей простой причине:

"Во-первых, мэр Гюмри Вардан Гукасян, реализуя своё основополагающее право, лишь высказал мнение, проведя сравнение с другими государствами мира относительно формирования взаимоприемлемого союза друг с другом. Вардан Гукасян в своём выступлении неоднократно подчёркивал необходимость этого для защиты и сохранения независимой государственности Республики Армения.

Его выступление доступно в интернете. По той же логике следует, что все недавние заявления о вступлении Республики Армения в Европейский союз также должны быть доказательством преступления. Более того, Армения уже является членом ряда объединений, включая ОДКБ, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и другие организации", - напомнили адвокаты.

Во-вторых, далее говорится в заявлении защиты, это уголовное преследование было возбуждено более чем через месяц после высказывания этой "преступной" позиции, в субботу, в связи с действиями, имевшими место всего за несколько дней до этого.

Адвокаты уверены, что такой стиль правоприменения прямо свидетельствует о том, что данное обвинение не имеет никакой связи с правовыми принципами.

"Если это считалось "преступлением", почему уголовное преследование было возбуждено не сразу после высказывания этой позиции, а более, чем месяц спустя? В-третьих, очевидно, что данное уголовное преследование, как и предыдущее, было инициировано в рамках поручения, озвученного премьер-министром Республики Армения в Национальном собрании Республики Армения 1 октября 2025 года, об отстранении избранного мэра города Гюмри от политической жизни.

В-четвертых, высказывания, не содержащие элементов насилия, являющиеся по сути лишь позицией, личным мнением, никогда не могут быть квалифицированы как преступление в контексте всех международных стандартов и принципов, разработанных Европейским судом по правам человека.

На основании вышеизложенных неоспоримых фактов мы осуждаем возбужденное уголовное преследование и будем бороться всеми возможными правовыми средствами за восстановление нарушенной справедливости",- говорится в заявлении защиты мэра Гюмри.

Напомним, что по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Последний арестован сроком на 2 месяца. Позже был также задержан член движения "По-нашему", правозащитник Рубен Мхитарян, в том числе несколько граждан, которые пытались воспрепятствовать действиям правоохранительных органов.

Отметим, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".