 Понедельник, 27 Октября 2025 10:37

Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме

АрмИнфо. ​В ходе официального визита в Итальянскую Республику Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме.

В мероприятии приняли участие члены официальной делегации Туркменистана, высокопоставленные представители Италии, а также представители частного сектора двух стран.

В своем выступлении на бизнес-форуме Президент Туркменистана отметил значимость данной встречи, нацеленной на развитие туркмено-итальянских связей через прямой бизнес-диалог, создание  реальных предпосылок для перехода на качественно новый уровень партнёрства, отражающий современные тенденции в мировой геоэкономике, общие возможности и перспективы.

Было отмечено, что одна из главных целей политики «открытых дверей» – придать новые стимулы и динамику развитию национальной экономики с расчётом на долгосрочную перспективу, при котором первостепенное значение придаётся привлечению в Туркменистан иностранных инвестиций. В этом контексте, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на ориентирах, приоритетах и стратегических целях развития Туркменистана. 

Создание индустриального общества и диверсификация экономики были названы в числе основных приоритетов.

Президент Туркменистана также отметил, что безусловным приоритетом остаётся диверсификация энергетических потоков из Туркменистана, сооружение магистральных трубопроводов, в том числе в западном направлении. 

«Реализуя изложенные планы по коренному реформированию национальной экономики и развитию международной кооперации, мы бы хотели, чтобы в этом процессе значимое, достойное место занимал итальянский бизнес. Готовы создавать для его работы все необходимые условия», – сказал глава государства подчеркнув, что уже имеется богатый опыт экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами. 

Также отмечено, что широкие возможности для развития партнёрства открываются в сфере транспорта. Особое внимание уделяется созданию Каспийско-средиземноморского коридора между Азией и Европой. Очевидно, отметил глава государства, что Туркменистану и Италии, в силу географии, суждено сыграть в его создании ключевую роль.

Ещё одной сферой, где двусторонние связи получают мощный импульс, Президент Сердар Бердымухамедов обозначил текстильную промышленность. Туркменистан настроен на долговременное партнёрство, значительное расширение экспортных поставок высококачественного туркменского текстиля, создание совместных предприятий по производству готовой одежды, выход на новые рынки. 

Было отмечено, что в настоящее время в Туркменистане осуществляется активная оптимизация банковско-финансового сектора и системы кредитования и Туркменистан заинтересован в итальянском опыте, включая практику создания финансовой системы Италии, финансово-кредитных учреждений, страховых компаний, бирж. В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность оказать содействие установлению партнёрства между итальянским Государственным экспортно-кредитным агентством и банками Туркменистана.

Бизнес-форум прошел в формате  тематических сессий. 

Также состоялись двусторонние встречи между представителями соответствующих ведомств Туркменистана и Итальянской Республики. Был подписан ряд двусторонних документов.

