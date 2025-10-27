Понедельник, 27 Октября 2025 10:35

АрмИнфо. Сегодня, 27 октября исполняется 26-ая годовщина террористического акта, совершенного в Национальном Собрании РА.

С раннего утра премьер-министр Никол Пашинян, президент Ваагн Хачатурян и спикер НС Ален Симонян возложили цветы к памятнику жертвам теракта 27 октября 1999 года.

В этот же день у памятника жертвам преступления в саду НС состоится траурная церемония.

Напомним, что 27 октября 1999 года группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер- министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна. В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, некоторое время работавший на телевидении Армении, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр- Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд РА оставил приговор в силе.