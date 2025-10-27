Понедельник, 27 Октября 2025 10:34

АрмИнфо. В рамках 30-ой ассамблеи Европейской конфедерации стрельбы (ESC), прошедшей в Ереване, ее президентом вновь переизбран Александр Ратнер.

Как передает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в работе ассамблеи приняли участие около 110 делегатов из 47 стран, а также около 50 почётных гостей. На мероприятии также присутствовала заместитель министра МОНКС Асмик Авагян.

Участники ассамблеи высоко оценили уровень организации мероприятия в Армении. Они также отметили, что с нетерпением ждут проведения в Ереване в 2026 году чемпионата Европы по стрельбе среди взрослых, который станет одним из важнейших спортивных событий в регионе.