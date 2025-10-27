Понедельник, 27 Октября 2025 10:32

АрмИнфо. Перспективы дальнейшего углубления партнёрского сотрудничества рассмотрели на встрече в Тбилиси глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе и директор Службы национальной безопасности Армении Андраник Симонян.

Как сообщают грузинские СМИ, на встрече обсуждались дружественные отношения между Грузией и Арменией, рассмотрены вызовы в регионе и возможности развития сотрудничества в сфере безопасности, отмечена важность двусторонней координации и обмена информацией.

Мамука Мдинарадзе рассказал о позитивной роли Грузии в обеспечении и укреплении мира на Южном Кавказе и поблагодарил Андраника Симоняна за приезд в Грузию, указав на важность этого важность визита.