 Понедельник, 27 Октября 2025 10:32
Марианна Мкртчян

Главы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничества

Главы спецслужб Армении и Грузии рассмотрели возможности углубления партнерского сотрудничества

АрмИнфо.  Перспективы дальнейшего углубления партнёрского сотрудничества рассмотрели на встрече в Тбилиси глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе и директор Службы национальной безопасности Армении Андраник Симонян.

Как сообщают грузинские СМИ, на встрече обсуждались дружественные отношения между Грузией и Арменией, рассмотрены вызовы в регионе и возможности развития сотрудничества в сфере безопасности, отмечена важность двусторонней координации и обмена информацией.

Мамука Мдинарадзе рассказал о позитивной роли Грузии в обеспечении и укреплении мира на Южном Кавказе и поблагодарил Андраника Симоняна за приезд в Грузию, указав на важность этого важность визита. 

