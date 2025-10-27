Понедельник, 27 Октября 2025 10:27

АрмИнфо. 28- 30 октября в Ереване пройдет 12-ая пленарная сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства ("ЕВРОНЕСТ"), а также заседания бюро и комитетов.

Как передает пресс-служба НС, заседания комитетов ПА "ЕВРОНЕСТ" по политике, правам человека и демократии и экономической интеграции, сближению законодательства и согласованию с политикой ЕС состоятся 28 октября. В тот же день пройдут заседания комитетов по социальным вопросам, занятости, образованию, культуре, гражданскому обществу и энергетической безопасности. 29 октября в зале заседаний НС состоится открытие 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "ЕВРОНЕСТ".