АрмИнфо. В последнее время работа по борьбе с криминальной субкультурой, распространением запрещённых предметов, изъятием из камер неразрешённых предметов, не соответствующих установленным нормам, а также другие правомерные действия в уголовно-исполнительном учреждении "Артик" вызвало недовольство заключённых, которые пошли на открытый бунт. Об этом сообщает Уголовно- исполнительная служба.

24 октября в ходе осуществления сотрудниками УИС вышеуказанных регулярных действий, осужденные нарушили нормальный режим работы учреждения, проявили неповиновение, неуважение и открыто агрессивное поведение, применяя физическую силу к сотрудникам УИС. В результате проведенной сотрудниками УИС разъяснительно- профилактической работы ситуация была урегулирована. В настоящее время обстановка в УИС "Артик" стабильная и находится под полным контролем.

"В то же время, следует отметить, что подобные проявления неповиновения являются противоправными и влекут за собой уголовную ответственность, установленную законом", - говорится в заявлении УИУ.