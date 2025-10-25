Суббота, 25 Октября 2025 14:07

АрмИнфо. 24 октября под руководством министра внутренних дел Арпине Саркисян состоялось рабочее обсуждение, посвященное текущей работе по выдаче новых биометрических паспортов и идентификационных карт. Как передает пресс-служба МВД, в обсуждении приняли участие заместитель министра внутренних дел Армен Казарян, начальник Службы миграции и гражданства Нелли Давтян, а также рабочая группа ЗАО "АйПасс", основанного французским консорциумом IDEMIA Identity Security France и A.C.I. Technology S.a.r.l., во главе с исполнительным директором Режисом Бушье.

Министр утвердила окончательный вид идентификационной карты, включая фоновые художественные решения, элементы защиты и поля данных. Все работы были выполнены в соответствии с действующим стандартом ИКАО. Специалисты компании "PixArt", предоставляющей консалтинговые услуги в сфере дизайна паспортов, представили различные концептуальные подходы к визуальному оформлению визовых страниц.

Партнеры "HayPass" представили как текущие, так и уже выполненные работы, в частности, был обсужден ход строительства нового главного офиса Службы миграции и гражданства. В этом же здании будут располагаться офисы частного партнера, центр обработки данных, отдел персонализации и печати. Кроме того, были обсуждены география региональных офисов и программы модернизации. Согласно запланированной программе, два просторных офиса, расположенных в доступных и оживленных районах Еревана, будут оснащены современным оборудованием, устройствами самообслуживания "все в одном" для сбора жизненно важных данных, обустроенными залами ожидания и другими офисными условиями, соответствующими международным стандартам. Еще 21-22 офиса будут открыты в регионах с аналогичной обстановкой и оборудованием. Представленные решения также будут внедрены в офисах Центра контроля и мониторинга биометрических данных.

В ходе обсуждения были представлены решения в области безопасности документов и технологий. Была подчеркнута актуальность внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность в данной сфере. Реализуемые меры направлены на предоставление гражданам современных, безопасных и качественных услуг в сфере выдачи биометрических документов.