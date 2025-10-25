Суббота, 25 Октября 2025 13:37

АрмИнфо. В контексте лексики и предпочтений, используемых одиозным лидером правящей в Армении политической силы, вполне естественно, что у СМИ, обслуживающих его, нет иного выбора, кроме как распространять извращения и клевету. Об этом пишет архиепископ Аршак Хачатрян.

"Мне стало известно, что в интернете распространяются видеоролики с неподобающим содержанием, которые пытаются связать со мной и моей семьёй. Параллельно с этим клеветническое СМИ, якобы потребовало отставки Католикоса всех армян. В контексте лексики и предпочтений, используемых одиозным лидером правящей политической силы, считаю вполне естественным, что у СМИ, обслуживающих его, нет иного выбора, кроме как распространять извращения и клевету. Многие советовали мне быстро отреагировать и опровергнуть. Хочу заявить, что даже при чрезмерном напряжении сил, я не намерен с серьёзным видом заниматься опровержением измышлений и клеветы. Считаю разумным игнорировать. Поэтому я публично "направляю" своё презрение заинтересованным лицам. Предлагаю разместить эти видео также в ежедневной газете "Айкакан жаманак", а также на страницах сексуально ревностных представителей "ГД" как наглядное свидетельство их предпочтений.

Просто смешно, какими выходками занимается пропагандистская машина правящей политической силы в условиях разворачивающихся в стране опасных событий, раскола общества, разгула преступности и подобных серьёзных вызовов, конечно же, следуя незаконным указаниям главы исполнительной власти. Убеждён, что известный стиль власти - ослабление церкви, дискредитация духовенства, разобщённость общества и запугивание людей - не даст никаких результатов. Берегите энергию, господа и дамы, она вам понадобится в час расплаты, когда "противоположные стороны ваших лиц" полностью проявятся", - заявил архиепископ.