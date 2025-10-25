Суббота, 25 Октября 2025 13:14

АрмИнфо. Намерения властей Армении сократить срок обязательной военной службы носит предвыборный характер. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Он напомнил, что министр обороны РА Сурен Папикян, говоря о сокращении обязательной военной службы в эфире Общественного телевидения Армении, отметил, что армия должна быть желанной, понятной обществу и не превращаться в тюрьму. "Если это намёк на неуставные отношения в армии, то напомню, что правящая политическая сила находится у власти уже 7,5 лет, и это серьёзное обвинение в адрес собственного правительства. Во- вторых, если говорить об этом в контексте сокращения срока обязательной военной службы, то государственные приоритеты, связанные с безопасностью наших граждан, суверенитетом и территориальной целостностью страны, следует рассматривать не в контексте приятных моментов или желаний общественности, а в логике предлагаемых боевых задач", - подчеркнул политик.

Он добавил, что в определённом смысле данное намерение проистекает не из потребностей безопасности страны, а из логики обеспечения приятных для общественности перемен, что, несомненно, имеет ярко выраженный предвыборный характер.