Суббота, 25 Октября 2025 12:24

АрмИнфо. Эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян выражает благодарность всем священнослужителям, которые ставят армянскую церковь и веру выше себя, которые способны сдерживать свой гнев, не вступать в конфронтацию и не превращать церковь в место кощунства и оскорбления.

На своей странице в Facebook эксперт подчеркнула, что, несмотря на свой совершенно справедливый гнев, эти люди своим поведением доказывают, что любят армянскую церковь, служат Богу, возможно, имея за собой множество грехов. "Как и любой человек, они всё же осознают, что сегодня они - защитники Армянской Апостольской Церкви и нашей веры, и переносят это тяжкое испытание как можно спокойно и сдержано. Понимающий понимает, что это и есть быть христианином. А шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности, тем более к христианству, ибо Бог есть любовь", - написала Айрапетян.

Она добавила, что духовность и вера в целом - очень личные явления. "Я верующая христианка, это не только часть моей идентичности, но и мой осознанный выбор. Я чувствовала и видела божественное во многих ситуациях. Но это очень личное, нет нужды кому-то это доказывать, каждый человек переживает это по-своему, проходит через это. В то же время, если человек - носитель духовности, независимо от его политических предпочтений, взглядов и подходов, когда он идёт в церковь, он, как правило, идёт туда, чтобы очиститься, облегчить душу. Для этого ему, возможно, даже не нужен священнослужитель", - пишет Татевик Айрапетян.

В то же время, продолжила эксперт, когда человек пытается казаться духовным, но позволяет церкви стать яблоком раздора, местом кощунства и оскорбления, то, мягко говоря, это не имеет никакого отношения к его духовности. "События вокруг церкви Ованнаванк напомнили мне известную притчу о Соломоне Премудром и двух матерях. Когда кто-то готов идти на уступки из любви, лишь бы не причинять вреда тому, кого он любит, а тот, кто бескомпромиссен, готов сделать кощунство, оскорбление, недостойное, безобразное поведение нормой церковной жизни, далек от любви ко Христу. Это видно даже невооруженным глазом", - констатировала эксперт.