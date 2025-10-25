Суббота, 25 Октября 2025 12:21

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Анаит Манасян считает неприемлемыми широко распространённые нарушения прав на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, а также отсутствие достаточных мер по их предотвращению. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена.

Манасян отмечает, что эти права нарушаются ежедневно, но особенно широко они распространены в случаях, вызывающих общественный резонанс. Всего несколько недель назад, в одном из случаев, вызвавших общественный резонанс, Защитник прав человека публично выразила обеспокоенность ростом числа случаев нарушения этих прав, отметив, что случаи вмешательства в частную жизнь зачастую выражаются в незаконном получении и/или незаконном распространении персональных данных или информации, касающейся частной жизни. Анаит Манасян подчёркивает, что сбор персональных данных с нарушением установленного законом порядка или распространение персональных данных с нарушением установленного законом порядка не только противоречат Конституции и международным обязательствам, но и являются нарушением ряда основополагающих прав человека. Подобные действия должны влечь за собой ответственность, установленную законом.

"Все субъекты участвуют в незаконном получении или незаконном распространении персональных данных, и нарушения широко распространены в Республике Армения. При этом Защитник прав человека подчеркивает, что государство несет ответственность за разработку механизмов предотвращения нарушений и, в случае их совершения, за привлечение лиц к ответственности. Поэтому Защитник прав человека требует от компетентных государственных органов надлежащего расследования случаев нарушения права на неприкосновенность частной жизни и защиты персональных данных. Защитник прав человека также требует от всех заинтересованных субъектов, государственных органов, организаций и граждан неукоснительно соблюдать гарантии защиты персональных данных и права на неприкосновенность частной жизни, собирать и распространять данные исключительно на основаниях и в порядке, установленных законом", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Защитник прав человека подчеркивает, что любой вопрос может стать предметом демократического обсуждения, но это не может быть сделано способом, противоречащим ценностям прав человека. Защита персональных данных и уважение к частной жизни - это не просто правовые гарантии, а ценности, уровень соблюдения которых также подтверждается правовой культурой государства и общества.