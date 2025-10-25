Суббота, 25 Октября 2025 12:16

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится: "От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Казахстана с национальным праздником Республики Казахстан - Днем Республики.Поистине значимы реформы, направленные на укрепление независимой государственности Казахстана, становление политических и гражданских институтов, социально- экономическое, научно-образовательное и культурное развитие страны. Благодаря Вашим дальновидным подходам и последовательным и принципиальным шагам Казахстан сегодня играет значимую роль в региональных и мировых вопросах, пользуясь уважением на международной арене. Уверен, что динамика межгосударственных отношений, основанных на крепких традициях дружбы и взаимного уважения наших народов, а также реализация достигнутых в ходе состоявшегося в прошлом году Вашего официального визита договоренностей, приведут к новым проявлениям углубляющегося сотрудничества между Ереваном и Астаной. Надеюсь, что в ходе моего официального визита в Казахстан, который запланирован на ближайшее время, мы обсудим армяно-казахстанскую межгосударственную повестку дня на благо дружбы, процветания и развития нацеленных на будущее двусторонних стратегических отношений. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Казахстана".