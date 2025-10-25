Суббота, 25 Октября 2025 12:09

АрмИнфо. Власти Армении превышают свои полномочия нападками и угрозами в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ), она по закону отделена от государства - армянский народ относится к ней "с великим уважением" и не давал премьеру Николу Пашиняну полномочий реформировать ее по своему усмотрению. Об этом РИА Новости заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. В среду, выступая в парламенте, Пашинян пригрозил отобрать у ААЦ храмы, находящиеся в собственности государства и безвозмездном пользовании церкви, поскольку "там нет духовной жизни". По мнению политика, местом, где "есть духовная жизнь", является монастырь Ованаванк, настоятелем которого был иерей Арам Асатрян (ранее католикос всех армян Гарегин II лишил Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви). Также, по данным СМИ, Пашинян заявил в парламенте, что глава ААЦ Гарегин II уже не является представителем духовенства, а его брат, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас, по словам Пашиняна, и вовсе "агент КГБ".

"Создается впечатление, что нынешний лидер правительства Армении решил вступить в неравную борьбу с национальными духовными устоями и в этих целях прибегает к преследованиям и оскорблениям иерархов церкви и вообще ее священнослужителей, арестам духовенства, угрозам изъятия церковных зданий. Возможно, это происходит под влиянием внешних сил, поскольку подобные идеи явно не отражают чувств армянского народа, который к своей церкви относится с великим уважением и не давал Пашиняну полномочий на ее реформирование по собственному произволу", - сказал Балашов.

Он добавил, что согласно армянскому законодательству, церковь отделена от государства и представители власти не имеют права вмешиваться в ее дела. "Политический деятель светского государства не имеет права вмешиваться в строй церковной жизни, определяемый

каноническими установлениями самой церкви. Конституция Армении гарантирует свободу деятельности религиозных организаций и подчеркивает, что они наделены автономностью и отделены от государства. Таким образом, премьер-министр преступает подобными высказываниями свои конституционные полномочия, позволяя себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес церковного руководства", - подчеркнул советник патриарха.

Он также напомнил, что согласно той же армянской конституции, государство обязалось признавать "исключительную миссию Армянской апостольской святой церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности". "Опыт истории убедительно показывает, что борьба с верой людей и с церковью неизбежно кончается поражением, а ее хулители покрывают себя позором", - заключил собеседник агентства.