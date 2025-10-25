Суббота, 25 Октября 2025 12:07

АрмИнфо. После 8 августа ситуация на армяно-азербайджанской границе существенно улучшилась. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

Он утвердительно ответил на вопрос об отсутствии напряженности и инцидентов на границе. При возникновении же мелких инцидентов, как отметил глава оборонного ведомства, стороны связываются друг с другом и решают проблемы.

Говоря об общей ситуации в ВС, министр указал на сокращение случаев смертей в армии. В частности, в 2025 году было зафиксировано 5 случаев смертей, из которых один погиб от удара молнии, второй - от поражения электрическим током, двое скончались из- за проблем со здоровьем и один военнослужащий совершил суицид. Случаев убийства в текущем году не отмечено, что, по словам главы оборонного ведомства, является положительной тенденцией. Папикян подчеркнул, что 2026 год станет для армии годом борьбы с криминальной субкультурой.

Глава МО указал также на сокращение срока обязательной военной службы с 2 лет до 1,6 лет. Он заметил, что обещание о сокращении срока обязательной службы на 6 месяцев содержалось в предвыборной программе партии "Гражданский договор", соответствующий пункт был и в концепции трансформации армии. Министр счел положительным воздействие этого решения на армию. По его словам, желательно, чтобы армия была привлекательной для общества и не воспринималась в качестве тюрьмы. Министр сообщил, что за 2 года реализации программы "Защитник отечества", ее участниками стали 4217 контрактников. По словам Папикяна, планируется предоставить возможность участникам программы увеличить срок действия контракта с нынешних 5 до 7 и 10 лет. Он также сообщил, что на 26% по сравнению с 2018 годом выросло число курсантов Военной академии имени В. Саргсяна.

Сообщил Папикян и о процессе модернизации армии за счет закупок нового вооружения, что удалось сделать во многом благодаря диверсификации направлений поставок. По его словам, в настоящее время нет имевших место ранее проблем с задержками поставок уже

оплаченных вооружений. Министр заверил, что приобретается вооружение исключительно нового поколения. Он также подчеркнул, что закупки вооружений осуществляются не для милитаризации Армении, а для повышения обороноспособности страны. Глава МО отметил также развитие в последние годы отечественного производства оружия. Он сообщил, что с 2022 года объем контрактов с местными компаниями ВПК вырос с 5,5 млрд драмов до 170 млрд драмов.

Глава МО сообщил, что уже готова первая партия новой полевой формы для проведения испытаний в войсках. Также подготовлены образцы повседневной и парадной формы. Ранее министр встретился в Вашингтоне с руководством американской компании Milliken, специализирующейся на разработке и производстве военной формы. Он выразил мнение, что смена формы имеет эстетическое и психологическое значение. "Стандарты западные, но с отечественными символами", - сказал Суоен Папикян.