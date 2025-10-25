Суббота, 25 Октября 2025 12:04

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян принял участие в мероприятии, посвященном восьмидесятилетию основания Организации Объединенных Наций.

Как передает пресс-служба правительства, в своем выступлении вице-премьер подчеркнул ключевую роль Организации в укреплении мира, развитии и правах человека. Среди прочих вопросов он коснулся эффективного сотрудничества между ООН и РА и важности конференции COP-17, которая пройдет в Армении.

"Пройдя через десятилетия войн и человеческих трагедий, мир сплотился в твердой убежденности, что мир, сотрудничество, развитие и права человека должны стать основами человеческого сосуществования. Так была создана Организация Объединенных Наций, восемь десятилетий существования которой ознаменовались многочисленными успехами в обеспечении международного мира, искоренении нищеты, улучшении положения женщин и уязвимых групп населения, а также обеспечении прав человека и основных свобод. С момента вступления в ООН в 1992 году Армения всегда действовала как ответственный партнер. В октябре 2026 года в Армении пройдет 17-я Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии, призванная содействовать международному сотрудничеству в целях эффективного реагирования на глобальные вызовы, связанные с изменением климата и утратой биоразнообразия. Мы высоко ценим программное сотрудничество с Представительством ООН в Армении, которое внесло значительный вклад в становление демократических институтов в Армении, защиту прав человека, реализацию Целей устойчивого развития, а также защиту беженцев и других уязвимых групп", - отметил в своем выступлении вице-премьер РА.