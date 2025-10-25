Суббота, 25 Октября 2025 12:01

АрмИнфо. Предвыборный штаб правящей в Армении партии "Гражданский договор" возглавит руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян. Соответствующий пост на своей странице в Facebook опубликовал глава армянского правительства Никол Пашинян.

По его словам, заместителем руководителя штаба по вопросам пропаганды станет депутат Национального Собрания РА Ваагн Алексанян.

Напомним, что ранее спикер НС Ален Симонян сообщал, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года.