Пятница, 24 Октября 2025 19:23

АрмИнфо. Армянские власти идут на различные ухищрения для осуществления своей воскресной антицерковной акции в монастыре Ованаванк. Так, адвокат Ара Зограбян отреагировал на игнорирование Степаном Асатряном (ранее отец Арам – ред.) решения Первопрестольного Эчмиадзина о его низложении. В частности, как обратил внимание Зограбян, лишенный сана священник продолжил исполнять свои священные обязанности и провел крещение.

Ранее Степан Асатрян был низложен за дискредитацию Армянской церкви и ее священнослужителей, в том числе Католикоса всех армян Гарегина Второго в своих заявлениях. Однако, не смотря на решение Католикоса и заключение дисциплинарной комиссии, запретившей низложенному священнику совершать церковные обряды, он заявил, что не принимает это решение и продолжит свою служение в монастыре Ованаванка. Лишенного сана священнослужителя поддержал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщивший о намерении принять участие в воскресной литургии, которую проведет Асатрян.

В связи с этим Зограбян также обратил внимание на неслучайность, что именно в этот день, то есть 26 октября, отец Саркис, который должен был провести литургию вместо Асатряна, был вызван в следственный орган для допроса. “Полиция была обязана сегодня явиться в Ованаванк и предотвратить вторжение, однако этого не произошло. Таким образом, полиция демонстрирует свое незаконное бездействие”, - подчеркнул адвокат.

Отметим, что ранее Асатрян также попытался провести венчание, однако в связи с возникшей напряженностью в Ованаванке и скоплению у монастыря правоохранителей, отец жениха попросил провести обряд другого священнослужителя, отца Саркиса, которого, по сути, теперь тоже пытаются привлечь к ответственности.