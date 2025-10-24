Пятница, 24 Октября 2025 19:10

АрмИнфо. Председатель Комитета госдоходов (КГД) Армении Эдуард Акопян сообщил, что в аэропортах страны при досмотре багажа будут применены <черные списки> лиц с высоким риском контрабанды. В этот список будут вноситься те, кто ранее неоднократно нарушал правила провоза товаров через границу.

По словам Эдуарда Акопяна, система оценки рисков уже введена и функционирует. Новая система направлена на пресечение деятельности контрабандистов. Она основана на опыте выявления подобных случаев, и, как заверил главный налоговик, в ней сведен к минимуму субъективный фактор.

Сам Акопян, по его признанию, ранее, до того, как возглавить КГД, сталкивался с тем, что ему в аэропорту Дубая соотечественник предлагал провезти товары в Ереван. Помимо этого, в самолете с той же целью открыто раздавали контрабандные телефоны, добавил он. <Разумеется, отказывался от подобных предложений>, - заявил глава КГД.

Кроме того, налажено сотрудничество с органами госбезопасности Армении, в рамках которого Служба национальной безопасности будет передавать оперативникам Комитета государственных доходов сведения о пассажирах, включенных в аналогичные черные списки зарубежных аэропортов.