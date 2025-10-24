Пятница, 24 Октября 2025 19:08

АрмИнфо. Дисциплинарные меры, предпринятые Первопрестольным Эчмиадзином в результате неправомерного поведения Степана Асатряна (ранее отец Арам), и решение о его низложении неоправданно эксплуатируются представителями правящей политической силы.

С таким заявлением, как передает пресс-служба Первопрестольного Святого Эчмиадзина, выступил Высший духовный совет ААЦ в связи с попыткой лишенного сана священнослужителя Степана Асатряна провести в монастыре Ованаванк венчание.

Последний был низложен впоследствии дискредитации им Армянской церкви и священнослужителей в своих публичных заявлениях и доносах. В частности, его интервью Общественному телевидению о принуждении к участию в митингах оппозиции стало основанием для ареста главы Арагацотнской епархии ААЦ Мкртича Прошяна и настоятель монастыря Сурб Геворг, отца Гарегина Арсеняна. Примечательно, что о принуждении Католикосом всех армян присутствовать священнослужителей на митинге Асатрян заговорил только после того, как действующая власть развернула антицерковную кампанию. Он пояснил причину своего молчания ранее существовавшей в церкви “атмосферы страха”.

Еще одной причиной лишения его сана стало трехкратное отсутствие на заседаниях дисциплинарной комиссии. Именно в последствии этих действий, как напомнили в заявлении, распоряжением Католикоса всех армян Гарегина Второго от 21 октября 2025 года, и на основании заключения дисциплинарной комиссии отец Арам Асатрян был объявлен низложенным.

Однако, несмотря на это, Асатрян заявил, что не принимает данное решение и сообщил о намерении в воскресенье провести венчание. Но отец жениха, узнав, что священник лишен сана, попросил провести церемонию другого священнослужителя - отца Саркиса. Это привело к напряженной ситуации в Ованаванке в присутствии правоохранительных органов.

Более того, низложенный священник сообщил о намерении провести в Ованаванке Святую литургию. На это «с радостью» отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что собирается на ней присутствовать. Тем самым, армянский премьер выразил свою поддержку Асатряну и пошел против Армянской церкви, что вписывается в его антицерковную кампанию.

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине в связи с этим подчеркнули, что о лишении сана священнослужитель был осведомлен надлежащим образом. В частности, ему было передано, что с этих пор ему запрещено совершать церковные обряды и церемонии, а также действия, которые являются исключительной прерогативой служителей Церкви. “Степану Асатряну также было предписано 23 октября освободить монастырь Ованаванк и передать ключи от дверей церкви иеромонаху Шнорку Палояну, а также освободить квартиру, предоставленную ему Первопрестольным для служебных целей до 15 января 2026 года”, - добавили в Верховном духовном совете.

Однако, как говорится в заявлении, лишенный сана священник, игнорируя требования Первопрестольного, отказался передать ключи и освободить территорию Ованаванка. “Мы сожалеем, что дисциплинарные меры, принятые Первопрестольным в результате неправомерного поведения отца Арама, и решение о его низложении неоправданно эксплуатируются представителями правящей политической силы. Помимо этого, при поддержке премьер-министра используется инициатива Степана Асатряна в организации Святой литургии в Ованаванке ”, - далее отметили в Верховном совете ААЦ.

В связи с вышесказанным в заявлении подчеркивается, что очередная попытка главы правящей политической силы расколоть ААЦ является противозаконной и антицерковной во всех её проявлениях. В Верховном совете напомнили, что церкви, монастыри и другие святые места являются наследием Армянской Апостольской Святой Церкви, и, независимо от права собственности на эти исторические и культурные ценности, каноническое право совершать религиозные обряды и литургии принадлежит исключительно ААЦ.

“Действия лишенного сана священнослужителя препятствуют законным действиям священников в Ованнаванке и оскверняют святыню. Те, кто участвует в этом недопустимом процессе, становится соучастниками антицерковной кампании. Мы призываем правоохранительные органы пресечь эту деятельность и обеспечить нормальное служение священников в Ованаванке”, - резюмировали в Высшем духовном совете ААЦ.

Заметим, что лишенный сана священнослужитель Степан Асатрян считает свое низложение незаконным. Примечательно, что в Ованаванке он повторил тезисы, присущие премьер-министру Армении Николу Пашиняну о том, что "лишенный сана Католикос не может лишить его сана, и что Католикос не может жить семейной жизнью и иметь детей", тем самым доказав, что происходящее также является частью антицерковной кампании Никола Пашиняна. За всем этим, как считают независимые наблюдатели, стоят внешние спецслужбы, цель которых подкосить авторитет и независимость ААЦ как сильного социального и духовного института армянского общества.

Напомним, что планируемая в Ованаванке «Литургия» - чисто политическая акция, для участия в которой, как пишут многочисленные СМИ Армении, уже сегодня мобилизуются члены правящей партии и их семьи.