Пятница, 24 Октября 2025 17:36

АрмИнфо. Руководитель группы дружбы Армения-Аргентина, Армения-Уругвай Ишхан Сагателян, члены группы дружбы, депутаты фракции "Гражданский договор" Татевик Гаспарян, Сергей Багратян и депутат фракции "Армения" Элинар Варданян 24 октября встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Восточной Республики Уругвай в Армении Сильваной Леской Баролин.

Как передает пресс-служба НС, руководитель группы дружбы Ишхан Сагателян поздравил Сильвану Леску Баролин с назначением на должность посла, пожелав ей плодотворной работы. Он выразил уверенность, что посол внесет свой вклад в дальнейшее развитие отношений с Арменией.

Выразив благодарность за приём и тёплые слова, новоназначенный посол отметила, что в ходе своей миссии приложит все усилия для развития армяно- уругвайских отношений и политического диалога. По ее словам, армянская община играет важную роль в отношениях между двумя странами. Посол сообщила, что представители армянской национальности вошли в недавно созданную межпарламентскую группу дружбы Уругвая и Армении в парламенте Уругвая.

Ишхан Сагателян рассказал о внутренних и внешних вызовах, с которыми сталкивается Республика Армения.

Татевик Гаспарян подчеркнула важность открытия посольства Армении в Уругвае, отметив, что это станет новым импульсом для развития двусторонних дружественных отношений.

Элинар Варданян рассказала о незаконных и сфабрикованных судебных преследованиях в отношении отдельных лиц в Азербайджане. Парламентарий подчеркнула важность поддержки международных партнёров в этом вопросе.

Обе стороны подчеркнули необходимость активного сотрудничества и взаимных визитов межпарламентских групп дружбы. Стороны отметили, что в двусторонних отношениях ещё имеется большой нереализованный потенциал, и отметили необходимость конкретных шагов в этом направлении.