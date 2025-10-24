Arminfo.info


 Пятница, 24 Октября 2025 17:34
Депутат о заключении Венецианской комиссии: Власти Армении использовали неверный перевод слов для заключения своих оппонентов под стражу

АрмИнфо. Венецианская комиссия признала, что пункт статьи Уголовного кодекса Армении о "материальной заинтересованности при участии в собраниях" был использован властями Армении для заключения своих оппонентов под стражу. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил депутат фракции "Армения", член АРФ "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян.

В частности, он коснулся многочисленных незаконных преступлений, последовавших в результате неправильного применения в правовой практике страны части 2 статьи 236 Уголовного кодекса РА, касающегося материального интереса с целью участия в собрании или отказа от участия в собрании. "В последнее время был получен ответ комиссии, по которому подтвердилась позиция правозащитников о том, что этот пункт противоречит международным стандартам из-за неопределенности в формулировках.  Кроме того, отмечалось, что неправильный перевод использовался властями Армении для осуществления уголовных преследований, по которым проходили политпартии, например, АРФД, различные движения и отдельные лица", - отметил Минасян.

Между тем, адвокат Вараздат Арутюнян напомнил, что в Уголовном кодексе, принятом в 2021 году, подобные положения еще отсутствовали. Обстоятельства его возникновения, как отметил адвокат, стали проясняться с момента уголовного преследования координатора инициативы "Айакве" Аветика Чалабяна. "В то время был опубликован доклад, подготовленный  Хельсинкским комитетом Армении во главе с ныне покойным правозащитником Аветиком Ишханяном, в котором подробно рассматривались обстоятельства появления этой статьи в Уголовном кодексе Армении. Выяснилось, что, когда Венецианская комиссия направила заключение по этому положению, английский перевод не соответствовал нормативному тексту преступления", - подчеркнул Арутюнян.

В частности, как пояснил адвокат, в английском переводе случайно или намеренно было добавлено слово "принуждение" (к материальной заинтересованности - ред.), в связи с чем Венецианская комиссия признала, что введение такого преступления в Уголовный кодекс не противоречит международным стандартам и соответствует ограничению свободы собраний.

Адвокат также обратил внимание, что совершенно не случайно именно в этот период в парламенте Армении правящей фракцией был срочно внесен законопроект, по которому это преступление уже было добавлено в новый Уголовный кодекс. Как пояснил Арутюнян, это было сделано для того, чтобы можно было прослушивать Аветика Чалабяна, затем представителей АРФД и других деятелей. При этом он также заметил, что среди тех, кто прослушивались, всегда попадались именно оппозиционные деятели.

"В связи с ситуацией, мы также провели анализ, чтобы понять, существует ли в мире еще одна страна, где подобный состав преступления был бы уголовно наказуемым. Мы смогли найти только один подобный случай - в Беларуси, однако там такое преступление считается административным правонарушением", - рассказал адвокат.

Более того, он заметил, что существуют страны, где на собрания людей за деньги приводят лоббистские организации. "То есть, в развитом мире проблема заключается не в том, привел ты кого-то на митинг или нет. Там все внимание нацелено на то, соответствующим ли образом организованы электоральные процессы, и учитывается ли право человека на выбор", - подчеркнул адвокат.

Таким образом, резюмируя, он подчеркнул, что заключение Венецианской комиссии подразумевало, что государство не должно вмешиваться в подобные вопросы.

Напомним, что 12 мая 2022 года в квартире активиста Аветика Чалабяна был проведен обыск, после чего полицейские увезли его в отделение Арабкира. Позднее Следственный комитет сообщил, что Аветик Чалабян задержан по подозрению в финансовом поощрении главы студсовета Аграрного университета с целью привлечения к акциям протеста 2000 студентов. А уже 14 мая суд удовлетворил ходатайство следственного органа о заключении Чалабяна под стражу сроком на два месяца. Сам Чалабян предъявленных ему обвинений не признавал. Примечательно, что Чалабяну тогда инкриминировались деяния, которые по вступающему в силу 1 июля текущего года новому УК не считались преступлением.  

