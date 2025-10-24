Пятница, 24 Октября 2025 16:41

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Париж глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с исполнительным директором Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Симой Бахус.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили вопросы поощрения женского лидерства, а также шаги, предпринимаемые Армении в этом направлении.

Стороны обоюдно подчеркнули важную роль женщин в процессе примирения и миростроительства между обществами в постконфликтных условиях.