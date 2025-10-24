Пятница, 24 Октября 2025 16:22

АрмИнфо. Посол Армении в Грузии Ашот Смбатян встретился с новоназначенным начальником Службы государственной безопасности Грузии Мамукой Мдинарадзе.

Как сообщает посольство Армении в Грузии, Смбатян поздравил Мдинарадзе с вступлением в должность, пожелав ему успехов и эффективной деятельности.

Отмечается, что на встрече обсуждалось сотрудничество между соответствующими ведомствами двух стран.