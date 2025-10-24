Пятница, 24 Октября 2025 15:05

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян не будет принимать участие в запланированной на 26 октября литургии в Ованаванке, которую намерен провести лишенный сана бывший духовный пастырь Ованаванка Арам (Степан) Асатрян (он уже причислен к мирянам) и которую намерен посетить премьер Никол Пашинян.

<Я уже говорил, что не будут участвовать, у меня нет таких планов. Премьер заявил, что примет участие (в литургии). Ведь не всегда так, что куда идет премьер, иду и я ?>, - заявил Симонян 24 октября в беседе с журналистами.

Он призвал не политизировать вопрос, указав, что это не вопрос поддержки, а всего лишь вопрос выбора каждого. <Никому нет дела до того, кто и где проявляет свою веру>, - добавил спикер НС.

Накануне лишенный сана священнослужитель Степан Асатрян (ранее отец Арам) назвал свое низложение незаконным и заявил о намерении продолжить службу в монастыре Ованаванка, и даже провести в воскресенье литургию. Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил о намерении принять участии в воскресной литургии в Ованаканке. Таким образом, действующие власти Армении выразили открытую поддержку лишенному сану священнику.

Между тем, 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина II отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина ААЦ. В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьев- священников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия. Добавим, что именно по заявлению Асатряна были арестованы глава Арагацотнской епархии ААЦ Мкртич Прошян и настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян.