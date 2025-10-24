Пятница, 24 Октября 2025 14:56

АрмИнфо. Ведущая цифровая платежная платформа Армении Idram и вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире Bybit объявили о новом стратегическом партнерстве, подчеркивающем стремление Idram внедрять инновационные технологии в Армении и способствовать развитию платежной экосистемы страны.

В результате пользователи Bybit Pay теперь смогут осуществлять QR-платежи Idram у более чем 25 000 торговых партнеров по всей Армении с помощью своего приложения во время визита в страну. Это означает, что свыше 70 миллионов пользователей Bybit смогут оплачивать покупки через Bybit Pay в торговых точках, поддерживающих Idram QR.

«Это партнерство демонстрирует приверженность Idram инновациям и укреплению глобальных связей», — отметил коммерческий директор Idram Григорий Йолян. — «Интеграция нашей QR-системы с Bybit Pay позволяет иностранным посетителям совершать удобные и безопасные платежи. При этом, учитывая, что использование цифровых активов для осуществления платежей только набирает обороты во всем мире, это сотрудничество уже сейчас дает пользователям Bybit возможность осуществлять безналичные платежи в Армении у более чем 25 000 торговых партнеров простым и доступным способом», — добавил он.

«Bybit стремится устранить барьеры на пути реального использования криптовалют с помощью безопасных, соответствующих нормативным требованиям и удобных платежных технологий. Запуск Bybit Pay в Армении с обширной торговой сетью Idram открывает беспрепятственный доступ к ежедневным расходам», — сказала Софи Чен, директор по росту и маркетингу платежного бизнес-подразделения Bybit. «Мы по-прежнему сосредоточены на построении глубоких, ценностно-ориентированных партнерств, которые приносят долгосрочные выгоды местным рынкам и расширяют возможности пользователей по всему миру. Bybit и традиционные финтех-компании — союзники. Расширение возможностей Bybit Pay в сети партнеров Idram в Армении — еще один шаг на пути нашего глобального развития, направленного на повышение крипто-возможностей для нашего сообщества», — сказала Софи Чен.

Idram QR Payments — как это работает