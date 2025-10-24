Пятница, 24 Октября 2025 14:53

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян недоумевает тем, каким образом глава общины Масис и кандидат в премьеры от РПА Давид Амбарцумян, которого накануне суд приговорил к 6 годам и 3 месяцам заключения, смог покинуть страну <будучи фигурантом уголовного дела>.

<Вот это вопрос, который требует разъяснения>, - заявил Симонян 24 октября в беседе с журналистами.

Вместе с тем, добавил он с определенной долей иронии, если Амбарцумян, на самом деле является <борцом за свою страну>, то он должен будет вернуться.

При этом, спикер НС заверил, что приговор суда не является политической расправой. Давид Амбарцумян не является угрозой для действующей власти. <Они (РПА) даже не могут собрать свои подписи (для процесса инициирования вотума недоверия премьеру Николу Пашиняну

- ред.)>, - сказал Симонян.

Ранее адвокат Тигран Атанесян отметил, что Давиду Амбарцумяну увеличили срок наказания на три месяца, чтобы он не мог воспользоваться амнистией. Он уточнил, что уголовное дело было возбуждено в 2018 году в связи с событиями, произошедшими в апреле того же года на перекрёстке деревень Аянист и Овташат. По этому делу Давиду Амбарцумяну было предъявлено обвинение по статье 250 часть 4 бывшего Уголовного кодекса - <вооружённое хулиганство>. <Он был арестован, затем осенью 2018 года ему была назначена мера пресечения в виде залога. Дело рассматривалось в судах в течение шести лет - с 2019 года и сегодня получило своё, так сказать, завершение>, - пояснил Атанесян. Адвокат подчеркнул, что за всё время рассмотрения дела ни один свидетель в суде не дал обвинительных показаний против Амбарцумяна. <Но это не помешало судье вынести обвинительный приговор>, - отметил он.

По мнению Республиканской партии Армении (РПА, возглавляемая экс-президентом Сержем Саргсяном) действия властей и "подконтрольной судебной системы" направлены на срыв процесса импичмента [премьер-министру Николу Пашиняну], поскольку Амбарцумян рассматривался РПА в качестве кандидата на пост главы правительства.

Вместе с тем, Давид Амбарцумян немногим ранее сообщил в соцсети, что сейчас находится за границей, но не планирует куда-либо бежать, а вернется в Армению 28 октября и будет бороться во имя освобождения архиепископов, всех политзаключенных и страны в целом. "Импичмент был и остается единственным способом избавиться от Никола. Поэтому призываю оппозицию и всех патриотически настроенных граждан объединиться вокруг этой повестки и как можно скорее реализовать ее>, - отметил он.