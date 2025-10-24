Пятница, 24 Октября 2025 14:33

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян сделал очередной пост с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку.

<Решением суда восстановлены права собственности общины Иджеван Тавушской области на земельный участок площадью 1500 квадратных метров, расположенный в городском парке Иджевана по адресу Анкахутян, 1/41.

Ориентировочная рыночная стоимость кадастровой стоимости составляет около 10 миллионов драмов>, - написал Пашинян.