Пятница, 24 Октября 2025 14:26

АрмИнфо. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова рассказала о встрече в Женеве с армянским коллегой Аленом Симоняном.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании парламента Сахиба Гафарова напомнила, что встреча была 3-й в рамках Межпарламентского Союза. "На встрече была подчеркнута важность проделанной работы для реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне", - сказала Сахиба Гафарова.

Отметим, 21 октября в Женеве состоялась встреча между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и спикером парламента Армении Аленом Симоняном.