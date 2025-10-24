Пятница, 24 Октября 2025 12:53

АрмИнфо. Лишь изменив атмосферу в стране будет возможно добиться разрушения бесперебойной машины государственного беззакония. Об этом заявил политолог, соучредитель группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян, касаясь волны арестов оппонентов власти в преддверии парламентских выборов 2026 года.

Он пояснил, что все действия властей Армении укладываются в логику отсутствия шансов на воспроизводство, в связи с чем правящая сила идет по пути создания "иных условий". "Все шаги, которые она уже предприняла и ещё предпримет - аресты, репрессии, социальный подкуп, ложные обещания, внешнеполитические авантюры, безграничный популизм и всё остальное - будут осуществляться в рамках этой логики", - считает Ованнисян.

В связи с этим он уверен, что оппозиционные силы должны предпринять ряд действий доя пресечения этой волны беззаконий властей. В первую очередь, как отметил политолог, необходимо понять, что все это не предвыборный процесс, и потому выбрать совершенно иную логику действий. "А это значит, что необходимо разработать систему борьбы. Конечно, митинги, шествия, заявления, тоже важны, но они не вписываются в систему, а являются лишь инструментами. Также надо иметь наготове запасные варианты, то есть понимать, как перестраиваться и реагировать в разный ситуациях в зависимости от развития событий. Кроме этого, разработать программу действий, которая уменьшит возможности власти создавать "новые условия". И сделать собственный расчёт благоприятных " условий", чтобы двигаться в этом направлении", - отметил эксперт.

Вдобавок он подчеркнул важность создания широкого общественного запроса на перемены, а также мотивацию избирателей и разные слои населения к готовности бороться за перемены. Атмосфера, по словам Ованнисяна, в данном случае определит всё. "Власть сделает всё возможное и невозможное. Однако, она не всесильна, у неё нет безграничного ресурса для беззаконий. У неё есть инструменты силы и пропаганды, которыми она умело пользуется, переходя все красные линии. Это возможно по причине сложившейся в стране атмосфере, а именно из-за смирения без сопротивления. Изменив же атмосферу, мы сможем добиться того, что бесперебойная машина государственного беззакония начнёт рушиться", - заметил политолог.

Ованнисян подчеркнул, что это было необходимо сделать давно, однако, по его словам, те, кто обладает политическими и иными ресурсами в Армении, к сожалению, не обладают стратегическим мышлением и потому проявляют активность спорадически. "Поэтому вновь формирующиеся движения не должны повторять ошибок прошлого. Между тем сегодня, всего в одной улице от многотысячного митинга - совершенно другая жизнь. Но это не значит, что на той улице есть плохие люди, это лишь говорит о том, что с этими людьми нужен другой стиль работы", - считает эксперт.

Политолог обратил внимание, что действующая власть совершает ошибки, и выразил убеждение, что в будущем этих ошибок будет больше. В связи с этим он подчеркнул, что задача организованных систем контрлагерей использовать их с применением четкой системы. В частности, как подчеркнул Ованнисян, надо в конце концов понять, что сейчас борьба идёт не за голоса или цифры, а за атмосферу.

"Атмосфера вокруг выборов будет совершенно иной, мало похожей на сегодняшнюю. Правительство будет пытаться добиться своих условий любыми методами и при внешней поддержке. Мы же должны бороться с сегодняшнего дня, чтобы эти условия и атмосфера были нам выгодны. Лозунги, системы, действия, процессы, союзы, политические формулы для внутренней и внешней аудитории - всё это должно быть направлено на изменение обстановки в стране. Если мы сможем изменить атмосферу побеждённости и капитуляции, формирование нового правительства будет неизбежно", - резюмировал Ованнисян.