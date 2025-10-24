Пятница, 24 Октября 2025 12:08

АрмИнфо. IDBank постоянно предлагает своим клиентам приятные сюрпризы и выгодные предложения. На этот раз есть отличные новости для новых и старых клиентов банка: пакет IDsalary представляет собой привлекательную возможность, полную сюрпризов.

Подключитесь к пакету до 10 декабря, закажите карту в рамках пакета и получите зарплату на карту в течение 60 календарных дней, и вы получите:

а) 5000 idcoin (где 1 idcoin равен 1 драму). Эти idcoin будут предоставлены каждому держателю карты один раз после налогообложения.

б) Возможность участвовать в розыгрыше, в котором будет разыграно 50 призов по 100 000 idcoin (после налогообложения).

в) Возможность участвовать в еще одном большом розыгрыше, в котором будет разыграно 5 туристических сертификатов стоимостью 1 000 000 AMD каждый для международных путешествий. Сертификаты будут действительны в течение 6 месяцев после завершения кампании, и их можно будет использовать в туристическом агентстве "Shelby Tour" для приобретения туристического пакета.

Победители будут получать туристические сертификаты на электронную почту, зарегистрированную в банке, в течение 10 рабочих дней после подведения итогов розыгрыша. Что касается idcoin, они будут зачислены в течение 10 рабочих дней после выполнения условий кампании.

Розыгрыш будет завершен до 20 февраля 2026 года. Победители будут выбраны случайным образом. Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах банка в Facebook и YouTube.

Напоминаем, что idcoin-ы можно использовать в приложении Idram&IDBank и на платформе лояльности Idplus, совершив QR-платеж.

Подробнее об акции можно узнать здесь.