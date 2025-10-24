Arminfo.info


Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян

Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке - это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при господдержке: Давид Ананян

АрмИнфо.  Продолжающиеся процессы вокруг Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) вступают в решающую фазу. Это спланированная и направляемая государством политическая программа, цель которой - раскол ААЦ и формирование внутри неё управляемой инфраструктуры, подчинённой политической власти.  С таким заявлением выступил экс-глава Комитета госдоходв Армении Давид Ананян.

<Запланированная на 26 октября литургия в Ованаванке, которую совершит низложенный священник, и в которой, как заявил ранее примет участие премьер-министр Армении, является символическим началом этого процесса. Это не просто духовная церемония: это попытка легитимировать незаконное разделение Церкви при государственной поддержке и придать законную видимость дестабилизации национального института.

Этот шаг опасен не только с духовной точки зрения, но и с точки зрения сохранения национальной безопасности и идентичности>, - написал Ананян в соцсети.

Как указал политик, Армянская Апостольская Церковь на протяжении веков была носителем цивилизационной памяти армянского народа, опорой для выживания армянского языка, культуры и государственности.

<Её институциональное ослабление равносильно потере национальной устойчивости.  Внешний контекст более чем ясен. Для турецкой геополитики Армянская Апостольская Церковь была и остаётся главным препятствием на пути духовного и культурного единения армянского народа. И сегодня, когда нынешняя власть сознательно участвует в процессах, направленных против Церкви, она действует в той же логике, разрушая изнутри историческую оборонительную систему армянского народа.

Это уже не идеологический или партийный вопрос. Это вопрос нашего коллективного существования, национальной памяти и цивилизационного сопротивления.

Защита Церкви означает защиту основ, на которых стоит Армения, с её верой, историей и достоинством. Защита Церкви означает защиту Армении.

Молчание в данном случае - это уже не нейтралитет, а согласие на разрушение собственной идентичности>, - резюмирует Давид Ананян.

Накануне лишенный сана священнослужитель Степан Асатрян (ранее отец Арам) назвал свое низложение незаконным и заявил о намерении продолжить службу в монастыре Ованаванка, и даже провести в воскресенье литургию. Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил о намерении принять участии в воскресной литургии в Ованаканке. Таким образом, действующие власти Армении выразили открытую поддержку лишенному сану священнику.

Напомним, что 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина II отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина ААЦ. В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьев- священников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия. Добавим, что именно по заявлению Асатряна были арестованы глава Арагацотнской епархии ААЦ Мкртич Прошян и настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацонтской области, отец Гарегин Арсенян.

