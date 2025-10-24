Пятница, 24 Октября 2025 11:07

АрмИнфо. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, они коснулись транспортной, авиационной и дорожностроительной сфер.

Согласно данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в январе-августе 2025 года сократился на 2,8%, составив $56.6 млн. При этом экспорт снизился на 3,9% до $38.7млн., на фоне спада импорта на 0,4% до $17.9млн.